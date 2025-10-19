В Тамбовской области создадут единое парковочное пространство — план рассчитан до 2035 года Комментариев: 0



План предусматривает несколько этапов. Уже в этом году начнётся инвентаризация всех парковочных мест — от дворовых и уличных до стихийных стоянок. До 15 января 2026 года по её итогам подготовят подробный отчёт с картосхемами проблемных зон и предложениями по их устранению.



В 2026 году создадут реестр парковок общего пользования и разработают региональные и муниципальные нормативы, регулирующие развитие парковочного пространства. Также власти определят приоритетные зоны, где будут оборудованы современные парковки.



К началу 2027 года должна быть готова концепция единого парковочного пространства, включающая меры по безопасности движения и оптимизации транспортных потоков. В дальнейшем появятся новые парковочные места, платные зоны и датчики занятости, которые позволят отслеживать свободные участки в режиме реального времени.



До 2030 года планируется строительство перехватывающих и многоуровневых парковок, а также внедрение интеллектуальных транспортных систем. К 2035 году единое парковочное пространство будет полностью интегрировано с транспортной системой региона.



Как напоминает «Вердикт», проблема с парковками в Тамбове обсуждается уже более десяти лет. Ранее власти пытались решить её за счёт введения платных парковок, но дальше пилотных проектов дело не дошло.



В 2017 году город готовил положение о платных стоянках, но прокуратура документ не одобрила. В 2019-м обсуждали проект создания более 300 машино-мест в центре, однако его реализация так и не началась. Только в июле 2025 года Минтранс региона разработал методику расчёта платы за парковку, установив максимальный тариф — 50 рублей в час.



