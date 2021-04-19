На фестивале «Чернозём» покажут панк-оперу по мотивам легендарного альбома Сектора Газа Комментариев: 0

В панк-опере примут участие дочь Юрия Хоя — Ирина Клинских, музыканты «Сектора Газа», участники групп «Сектор Газовой Атаки» и «Черный Вторник». Показ оперы пройдёт в третий день фестиваля — 15 августа.



«Кащей Бессмертный» - один из самых известных альбомов группы «Сектор Газа», представляющий собой уникальную смесь русского народного фольклора и музыки культовых западных групп. В народе эту пластинку называют просто – «Сказка». Сразу после выхода в 1994 году альбом моментально разошёлся на цитаты, а по заверениям рекорд-лейбла является ещё и самым продаваемым релизом коллектива за всю его историю.



Тексты песен были написаны по мотивам русской народной сказки об Иване-Царевиче и Василисе Прекрасной в вольной интерпретации, а музыка к вокальным партиям была заимствована у зарубежных групп и переаранжирована. Лишь «Вторая ария Ивана» является полностью оригинальной композицией. В промежутках между песнями Сказитель с юмором и карикатурным пафосом повествует о приключениях главного героя.



15 августа на сцене фестиваля «Чернозём» состоится показ сценической версии легендарной панк-оперы. Шоу будет дополнено мистическим визуальным рядом, погружающим зрителей в атмосферу альбома. В постановке примут участие: вокалистка Татьяна Фатеева и клавишник Алексей Ушаков – участники записей «Сектора» из далёких 90-х, Ирина Клинских – дочь Юрия Хоя, Александр Кузьмичев – вокалист группы «Бродячий Цирк». А сразу после окончания постановки музыканты групп «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник» (официальный трибьют группы «Сектор Газа») исполнят лучшие песни Юрия Клинских.



Фестиваль «Чернозём» пройдёт 13, 14 и 15 августа 2021 года в Воронеже, в Чернозём-парке рядом с Сити-парком «Град». Билеты на трёхдневный опен-эйр уже в продаже на



Возрастные ограничения 12+ В панк-опере примут участие дочь Юрия Хоя — Ирина Клинских, музыканты «Сектора Газа», участники групп «Сектор Газовой Атаки» и «Черный Вторник». Показ оперы пройдёт в третий день фестиваля — 15 августа.«Кащей Бессмертный» - один из самых известных альбомов группы «Сектор Газа», представляющий собой уникальную смесь русского народного фольклора и музыки культовых западных групп. В народе эту пластинку называют просто – «Сказка». Сразу после выхода в 1994 году альбом моментально разошёлся на цитаты, а по заверениям рекорд-лейбла является ещё и самым продаваемым релизом коллектива за всю его историю.Тексты песен были написаны по мотивам русской народной сказки об Иване-Царевиче и Василисе Прекрасной в вольной интерпретации, а музыка к вокальным партиям была заимствована у зарубежных групп и переаранжирована. Лишь «Вторая ария Ивана» является полностью оригинальной композицией. В промежутках между песнями Сказитель с юмором и карикатурным пафосом повествует о приключениях главного героя.15 августа на сцене фестиваля «Чернозём» состоится показ сценической версии легендарной панк-оперы. Шоу будет дополнено мистическим визуальным рядом, погружающим зрителей в атмосферу альбома. В постановке примут участие: вокалистка Татьяна Фатеева и клавишник Алексей Ушаков – участники записей «Сектора» из далёких 90-х, Ирина Клинских – дочь Юрия Хоя, Александр Кузьмичев – вокалист группы «Бродячий Цирк». А сразу после окончания постановки музыканты групп «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник» (официальный трибьют группы «Сектор Газа») исполнят лучшие песни Юрия Клинских.Фестиваль «Чернозём» пройдёт 13, 14 и 15 августа 2021 года в Воронеже, в Чернозём-парке рядом с Сити-парком «Град». Билеты на трёхдневный опен-эйр уже в продаже на официальном сайте Возрастные ограничения 12+



