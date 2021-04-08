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Тараканы, Порнофильмы, Иван Демьян и 7Б - участники фестиваля Чернозём
Вчера, 08:04
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Тараканы - участник рок-фестиваля ЧЕРНОЗЁМ-2021!
14 августа, Главная сцена
Порнофильмы – участник рок-фестиваля ЧЕРНОЗЁМ-2021!
15 августа, Главная сцена
Иван Демьян и 7Б – участник рок-фестиваля ЧЕРНОЗЁМ-2021!
14 августа, Ночная сцена
ВАЖНО!!!
Оргкомитетом было принято решение внести изменения в правила рок-фестиваля, а именно в части, касающейся присутствия детей на ЧЕРНОЗЁМЕ-2021.
В этом году ВПЕРВЫЕ дети до 7 лет (включительно) смогут пройти на территорию абсолютно БЕСПЛАТНО. Разумеется, в сопровождении взрослых – либо родителей, либо официальных представителей. Возраст ребёнка определяется на день начала фестиваля. На входе нужно будет предъявить оригинал свидетельства о рождении или его нотариально заверенную копию. Напомним, что #СамоеДушевноеСобытиеГода пройдет 13, 14. 15 августа 2021 года, в Воронеже, на огромной летней площадке «Чернозём-парк» за Сити-парком «Град». 50 гектаров гостеприимства и душевности ждут Вас!!! Следите за новостями на официальном сайте фестиваля, а также в наших группах в соцсетях!
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