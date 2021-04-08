Тараканы, Порнофильмы, Иван Демьян и 7Б - участники фестиваля Чернозём Комментариев: 0



Тараканы - участник рок-фестиваля ЧЕРНОЗЁМ-2021!

14 августа, Главная сцена

Порнофильмы – участник рок-фестиваля ЧЕРНОЗЁМ-2021!

15 августа, Главная сцена

Иван Демьян и 7Б – участник рок-фестиваля ЧЕРНОЗЁМ-2021!

14 августа, Ночная сцена



ВАЖНО!!!

Оргкомитетом было принято решение внести изменения в правила рок-фестиваля, а именно в части, касающейся присутствия детей на ЧЕРНОЗЁМЕ-2021.

В этом году ВПЕРВЫЕ дети до 7 лет (включительно) смогут пройти на территорию абсолютно БЕСПЛАТНО. Разумеется, в сопровождении взрослых – либо родителей, либо официальных представителей. Возраст ребёнка определяется на день начала фестиваля. На входе нужно будет предъявить оригинал свидетельства о рождении или его нотариально заверенную копию. Напомним, что #СамоеДушевноеСобытиеГода пройдет 13, 14. 15 августа 2021 года, в Воронеже, на огромной летней площадке «Чернозём-парк» за Сити-парком «Град». 50 гектаров гостеприимства и душевности ждут Вас!!! Следите за новостями на официальном Продолжаем знакомить Вас с составом участников масштабного openair в Центральном Черноземье!Тараканы - участник рок-фестиваля ЧЕРНОЗЁМ-2021!14 августа, Главная сценаПорнофильмы – участник рок-фестиваля ЧЕРНОЗЁМ-2021!15 августа, Главная сценаИван Демьян и 7Б – участник рок-фестиваля ЧЕРНОЗЁМ-2021!14 августа, Ночная сценаВАЖНО!!!Оргкомитетом было принято решение внести изменения в правила рок-фестиваля, а именно в части, касающейся присутствия детей на ЧЕРНОЗЁМЕ-2021.В этом году ВПЕРВЫЕ дети до 7 лет (включительно) смогут пройти на территорию абсолютно БЕСПЛАТНО. Разумеется, в сопровождении взрослых – либо родителей, либо официальных представителей. Возраст ребёнка определяется на день начала фестиваля. На входе нужно будет предъявить оригинал свидетельства о рождении или его нотариально заверенную копию. Напомним, что #СамоеДушевноеСобытиеГода пройдет 13, 14. 15 августа 2021 года, в Воронеже, на огромной летней площадке «Чернозём-парк» за Сити-парком «Град». 50 гектаров гостеприимства и душевности ждут Вас!!! Следите за новостями на официальном сайте фестиваля , а также в наших группах в соцсетях!



