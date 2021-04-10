Третий день фестиваля Чернозём Комментариев: 0

«ЧЕРНОЗЁМ», ты разБИваешь наше сердце… лайн-апом третьего дня!



ЛАЙН-АП 15 АВГУСТА



ГЛАВНАЯ СЦЕНА



Чёрный вторник

Операция Пластилин

Anacondaz



ХЕДЛАЙНЕРЫ:



Симфоническое КИНО

Би-2



МАЛАЯ СЦЕНА



ВИА «Волга-Волга»

Последние Танки В Париже

Аффинаж

… и другие!



Завершающий день фестиваля станет исключительным во всех смыслах



Во-первых, БИ-2 до этого еще ни разу не отмечались на «Чернозёме». А мы знаем, что группа радует своих поклонников не только любимой музыкой, но и нереально крутым шоу! По опыту нашей дружбы с БИ-2 можно смело заявить - вечером 15 августа нас ждет нечто грандиозное!



Во-вторых, «Симфоническое КИНО» будет звучать под открытым небом в «Чернозём-парке» в день памяти музыканта и лидера группы Виктора Цоя. Именно в этот день, только в 1990 году, он погиб в автокатастрофе. С тех пор прошло много времени, но мы до сих пор помним и любим творчество Виктора Цоя. «Симфоническое КИНО» - уникальный проект, подаривший песням легендарной рок-группы новую жизнь. Все гитарные партии исполняет Юрий Каспарян - «носитель языка».



Вы только представьте: лето, небо, песни Цоя в сопровождении оркестра, а в финале - невероятные БИ-2 … У нас уже мурашки!



Все купленные ранее электронные билеты на «Чернозём-2020» будут действительны на новую дату. Бумажные билеты необходимо обменять на электронные до 14 марта — инструкция по обмену, а также возврату для тех, кто желает сдать билеты,

ВСЁ БУДЕТ ЧЕРНОЗЁМ!



#СамоеДушевноеСобытиеГода #Чернозём2021 #Чернозём#Чернозем



Возрастные ограничения 12+ «ЧЕРНОЗЁМ», ты разБИваешь наше сердце… лайн-апом третьего дня!ЛАЙН-АП 15 АВГУСТАЧёрный вторникОперация ПластилинAnacondazСимфоническое КИНОБи-2ВИА «Волга-Волга»Последние Танки В ПарижеАффинаж… и другие!Завершающий день фестиваля станет исключительным во всех смыслахВо-первых, БИ-2 до этого еще ни разу не отмечались на «Чернозёме». А мы знаем, что группа радует своих поклонников не только любимой музыкой, но и нереально крутым шоу! По опыту нашей дружбы с БИ-2 можно смело заявить - вечером 15 августа нас ждет нечто грандиозное!Во-вторых, «Симфоническое КИНО» будет звучать под открытым небом в «Чернозём-парке» в день памяти музыканта и лидера группы Виктора Цоя. Именно в этот день, только в 1990 году, он погиб в автокатастрофе. С тех пор прошло много времени, но мы до сих пор помним и любим творчество Виктора Цоя. «Симфоническое КИНО» - уникальный проект, подаривший песням легендарной рок-группы новую жизнь. Все гитарные партии исполняет Юрий Каспарян - «носитель языка».Вы только представьте: лето, небо, песни Цоя в сопровождении оркестра, а в финале - невероятные БИ-2 … У нас уже мурашки!Все купленные ранее электронные билеты на «Чернозём-2020» будут действительны на новую дату. Бумажные билеты необходимо обменять на электронные до 14 марта — инструкция по обмену, а также возврату для тех, кто желает сдать билеты, здесь ВСЁ БУДЕТ ЧЕРНОЗЁМ!#СамоеДушевноеСобытиеГода #Чернозём2021 #Чернозём#ЧерноземВозрастные ограничения 12+



