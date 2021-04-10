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Третий день фестиваля Чернозём
Вчера, 13:53
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«ЧЕРНОЗЁМ», ты разБИваешь наше сердце… лайн-апом третьего дня!
ЛАЙН-АП 15 АВГУСТА
ГЛАВНАЯ СЦЕНА
Чёрный вторник
Операция Пластилин
Anacondaz
ХЕДЛАЙНЕРЫ:
Симфоническое КИНО
Би-2
МАЛАЯ СЦЕНА
ВИА «Волга-Волга»
Последние Танки В Париже
Аффинаж
… и другие!
Завершающий день фестиваля станет исключительным во всех смыслах
Во-первых, БИ-2 до этого еще ни разу не отмечались на «Чернозёме». А мы знаем, что группа радует своих поклонников не только любимой музыкой, но и нереально крутым шоу! По опыту нашей дружбы с БИ-2 можно смело заявить - вечером 15 августа нас ждет нечто грандиозное!
Во-вторых, «Симфоническое КИНО» будет звучать под открытым небом в «Чернозём-парке» в день памяти музыканта и лидера группы Виктора Цоя. Именно в этот день, только в 1990 году, он погиб в автокатастрофе. С тех пор прошло много времени, но мы до сих пор помним и любим творчество Виктора Цоя. «Симфоническое КИНО» - уникальный проект, подаривший песням легендарной рок-группы новую жизнь. Все гитарные партии исполняет Юрий Каспарян - «носитель языка».
Вы только представьте: лето, небо, песни Цоя в сопровождении оркестра, а в финале - невероятные БИ-2 … У нас уже мурашки!
Все купленные ранее электронные билеты на «Чернозём-2020» будут действительны на новую дату. Бумажные билеты необходимо обменять на электронные до 14 марта — инструкция по обмену, а также возврату для тех, кто желает сдать билеты, здесь.
ВСЁ БУДЕТ ЧЕРНОЗЁМ!
#СамоеДушевноеСобытиеГода #Чернозём2021 #Чернозём#Чернозем
Возрастные ограничения 12+
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