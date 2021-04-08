Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Жители Тамбова отстояли свой квартал от застройки

Расследование уголовного дела по ремонту дорог в Знаменка близится к завершению

Экс-руководитель «Элитстрой» не спешит выделять средства для достройки дома

Депутаты согласовали концессию предполагающую резкий рост тарифов

Выборы главы Котовска снова отложили

Суд приступил к рассмотрению заявления о банкротстве ИД «Мичуринск»

Открытое письмо общественности по вопросам дорожного строительства представителю Президента РФ

Продолжается расследование уголовного дела по факту хищения средств при ремонте дорог в Знаменке

Сбербанк хочет обанкротить АО «Издательский дом «Мичуринск»

Тамбовскую область отнесли к числу неустойчивых регионов

Денежные доходы жителей Тамбовской области снизились на 5,6%

Жители Котовска выступили против главы города

» » » Кто выступит на фестивале Чернозём во второй день?

Кто выступит на фестивале Чернозём во второй день?

Сегодня, 13:36
Комментариев: 0
Версия для печати
Дорогие! Как вы после объявления первых хедлайнеров «Чернозёма»? Ок?! Тогда повышаем градус! Ловите лайн-ап второго дня «Чернозёма»! Нас ждет взрывная волна рока!
Кто выступит на фестивале Чернозём во второй день?

ЛАЙН-АП 14 АВГУСТА


ГЛАВНАЯ СЦЕНА

Бригадный подряд
Эпидемия
Ундервуд
СерьГа

ХЕДЛАЙНЕРЫ:

Вячеслав Бутусов
ДДТ

МАЛАЯ СЦЕНА

Комсомольск
Буерак
МУККА
Биртман
Гречка
… и другие!

Ох, как же нам не терпится рассказать вам обо всех сюрпризах шестого «Чернозёма»! Но всему свое время Завтра вас ждет лайн-ап третьего дня фестиваля
Старт продаж билетов совсем скоро! Все купленные ранее электронные билеты на «Чернозём-2020» будут действительны на новую дату.

ВСЁ БУДЕТ ЧЕРНОЗЁМ!

#СамоеДушевноеСобытиеГода #Чернозём2021 #Чернозём#Чернозем

Возрастные ограничения 12+
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Объявляем первых участников фестиваля «ЧЕРНОЗЁМ-2021»!

Организаторы «Чернозёма» подали иск на Роспотребнадзор

На «Чернозём-2020» приедет лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов

В продажу поступили билеты на «Чернозём-2020»

На фестивале «ЧЕРНОЗЁМ» будет работать душ

Группа Би-2 выступит на фестивале Чернозём-2017



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Попрошайничество теперь вне закона

Сегодня, 15:57
0
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал закон о запрете попрошайничества в общественных местах. Ранее документ был принят Тамбовской областной Думой.

Кто выступит на фестивале Чернозём во второй день?

Сегодня, 13:36
0
Дорогие! Как вы после объявления первых хедлайнеров «Чернозёма»? Ок?! Тогда повышаем градус! Ловите лайн-ап второго дня «Чернозёма»! Нас ждет взрывная волна рока!

На следующей неделе ожидается до +21 градуса

Сегодня, 12:49
0
По-настоящему теплая весенняя погода приходит в Тамбовскую область. На следующей неделе ожидается до +21 градуса и осадки не прогнозируются. Уже на выходных днём будет до +11 градусов, ночью столбик термометра будет около нуля градусов тепла.

Прокуратура потребовала законсервировать недостроенное здание корпуса СОШ № 35

Сегодня, 12:44
0
Прокуратура Советского района города Тамбова обратилась в суд к администрации областного центра с требованием провести работы по консервации объекта незавершенного строительства. Речь идет о недостроенном здании корпуса СОШ № 35.

Горожане выступают против магазинов ритуальных услуг в жилых домах

Сегодня, 09:40
0
Вчера состоялось общее собрание собственников помещений в жилом многоквартирном доме № 7 «А» по ул. Б. Васильева города Тамбова. Ключевой вопрос был связан с магазином ритуальных услуг на первом этаже.

Объявляем первых участников фестиваля «ЧЕРНОЗЁМ-2021»!

Вчера, 13:27
0
9 апреля, пятница, чем не повод разбавить её порцией больших новостей? К тому же мы знаем, что вы просто сгораете от нетерпения.

Жители Тамбова отстояли свой квартал от застройки

Вчера, 10:21
0
Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области приняло решение отклонить проект развития застроенной территории в границах ул. Базарной, Ленинградской, Комсомольской, Карла Маркса.

На Рассказовском шоссе заработали светофоры

Вчера, 09:10
0
С сегодняшнего дня, с началом дачного сезона, заработают в штатном режиме светофоры на Рассказовском шоссе.

Пресечена линия поставки наркотиков гражданами Узбекистана

Вчера, 08:43
0
В суд уйдет уголовное дело в отношении граждан Узбекистана, которых обвиняют в организации наркотрафика на территории Тамбовской области.

В Тамбовскую область поступила очередная партия вакцин

Вчера, 08:32
0
Очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак в количестве 1,8 тыс. доз поступила в Тамбовскую область. В настоящее время вакцину распределяют по медицинским учреждениям региона.

Тараканы, Порнофильмы, Иван Демьян и 7Б - участники фестиваля Чернозём

Вчера, 08:04
0
Продолжаем знакомить Вас с составом участников масштабного openair в Центральном Черноземье!

В Тамбове водитель автобуса сбил ребенка

8 апреля 2021
0
Вчера в городе Тамбове на пересечении улиц Гастелло и 40 лет Октября произошло ДТП – водитель автобуса сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе.

В Мичуринске затопило набережную, которую недавно благоустроили

8 апреля 2021
0
Благоустроенную в прошлом году набережную в городе Мичуринске затопило, в частности нижний ярус.

На строительство поликлиники под Тамбовом никто не заявился

8 апреля 2021
0
Заявку на участие в аукционе на строительство поликлиники в Тамбовском районе не подал ни один подрядчик.

В Тамбов возвращается театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова

8 апреля 2021
0
С 12 по 19 мая в Тамбовском драматическом театре пройдет фестиваль имени Н.Х. Рыбакова (возрастные ограничения 12+).

Возобновляются перелёты в Сочи, Анапу и Симферополь

7 апреля 2021
0
С 1 июня из аэропорта «Тамбов» возобновляются перелёты в Сочи, Анапу и Симферополь.

После скандала «Единая Россия» поможет похоронить ветерана ВОВ

7 апреля 2021
0
На федеральном уровне разгорелся скандал, связанный с организацией похорон ветерана Великой Отечественной войны в Инжавинском районе.

В честь 76-й годовщины Победы разрешили проводить мероприятия

7 апреля 2021
0
Глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин принял решение внести изменения в постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности, с целью проведения мероприятий в честь Дня Победы.

Дом на Ленинградской, который был показан на «Первом» пойдет под снос

6 апреля 2021
0
Администрация города Тамбова приняла решение о сносе и расселении жилого дома № 10 по улице Ленинградская.

Бесплатно сдать анализы на антитела в регионе – невозможно

6 апреля 2021
0
Управление здравоохранение Тамбовской области на просьбу жителей региона ввести бесплатные анализы на антитела к COVID-19 отвечает, что согласно Порядку лабораторное исследование на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 перед вакцинацией не предусмотрено.

На Набережной в Тамбове построят ресторан

5 апреля 2021
0
На месте заброшенной кислородной станции на набережной в городе Тамбове построят ресторан, - об этом сообщает «Тамбовская жизнь».
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, блокада, бюджет, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги