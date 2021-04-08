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Кто выступит на фестивале Чернозём во второй день?
Сегодня, 13:36
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Дорогие! Как вы после объявления первых хедлайнеров «Чернозёма»? Ок?! Тогда повышаем градус! Ловите лайн-ап второго дня «Чернозёма»! Нас ждет взрывная волна рока!
ЛАЙН-АП 14 АВГУСТА
ГЛАВНАЯ СЦЕНА
Бригадный подряд
Эпидемия
Ундервуд
СерьГа
ХЕДЛАЙНЕРЫ:
Вячеслав Бутусов
ДДТ
МАЛАЯ СЦЕНА
Комсомольск
Буерак
МУККА
Биртман
Гречка
… и другие!
Ох, как же нам не терпится рассказать вам обо всех сюрпризах шестого «Чернозёма»! Но всему свое время Завтра вас ждет лайн-ап третьего дня фестиваля
Старт продаж билетов совсем скоро! Все купленные ранее электронные билеты на «Чернозём-2020» будут действительны на новую дату.
ВСЁ БУДЕТ ЧЕРНОЗЁМ!
#СамоеДушевноеСобытиеГода #Чернозём2021 #Чернозём#Чернозем
Возрастные ограничения 12+
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