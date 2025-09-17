Вокруг «Луидора»: автогигант под прицелом арбитражей Комментариев: 0



Однако у бизнес-гиганта есть и другая сторона — судебная. Почти все структуры, кроме совсем «свежих», регулярно участвуют в арбитражных процессах. Лидером по числу разбирательств выступает головное ООО «Луидор», за которым следуют «Луидорсервис-Саранск» и другие компании холдинга.



К примеру, в Тамбовском арбитраже уже почти год рассматривается иск ООО «ТЭК МЕГАТРАНС» к «Азимут-Гарантии» и ряду партнёров о 2,7 млн руб. Истец утверждает, что получил неисправный автомобиль. С похожей претензией — но на сумму 4,24 млн руб. — в суд обратилось самарское ООО «Автотехторг», недовольное качеством «ГАЗ Valdai NEXT».



В разных регионах портфель дел тоже внушительный. В Нижегородской области ООО «Лина Алюминиум» требует от «Нового Завода» (структура «Луидора») 6,18 млн руб. В Москве с осени прошлого года идёт процесс по иску компании «Дионис», которая хочет расторгнуть договор и взыскать 8,15 млн руб. за товар, не соответствующий условиям договора и не совместимый с шасси «КамАЗа». Там же «Консалтинг-Проект НН» требует почти миллион убытков, а «Сюзнефегаз» настаивает на замене некачественного товара.



Есть и свежие решения: в июле нижегородское ООО «Спецтехмаш» выиграло дело против ПКФ «Луидор» и взыскало более 448 тыс. руб. ущерба и 87 тыс. руб. неустойки.



Группа компаний «Луидор» — это целая империя на рынке продаж и обслуживания автомобилей. Десятки юрлиц по стране, десятки миллиардов рублей выручки и более 1,5 млрд прибыли только за прошлый год. В Тамбовской области в состав сети входят четыре организации: ООО «Азимут», ООО «Азимут-Сервис», ООО «Л-Транс Азимут» и ООО «Азимут-Гарантия».




