В Мордовском округе площадь орошаемых земель превысит 17 тысяч гектаров
Вчера, 19:00
В Мордовском округе Тамбовской области продолжается развитие мелиорации. До конца года современные оросительные системы появятся ещё на полях шести сельхозпредприятий, сообщили в региональном минсельхозе.
В конце сентября введена в эксплуатацию новая оросительная система на землях крестьянского (фермерского) хозяйства Вячеслава Чуева. Установка охватывает 194 гектара, увеличив общую поливную площадь хозяйства до 422 гектаров. Благодаря этому ожидается рост урожайности и увеличение объёмов сельхозпродукции.
По данным министерства, на начало 2025 года мелиоративными системами было оборудовано более 16 тыс. гектаров земель. До конца года планируется добавить ещё 1,57 тыс. гектаров — таким образом, общая площадь орошаемых полей превысит 17 тыс. гектаров.
Современные технологии орошения делают сельское хозяйство менее зависимым от погодных условий, обеспечивая равномерный полив и сокращая потери влаги. По оценкам специалистов, это позволяет повышать урожайность зерновых и овощных культур на 30–40%.
Развитие мелиоративных систем в регионе ведётся в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и направлено на укрепление продовольственной устойчивости и рост сельхозпроизводства.
Фото: администрация Мордовского МО
