Тамбовский агрохолдинг объединяется после убыточного года на фоне земельных споров
Крупный тамбовский агробизнес, связанный с предпринимателем Александром Оразлиевым, начинает масштабную реорганизацию. Компания «Агро Виста Тамбов» поглощает две другие структуры — «Агро Эдванс» и «Тамбовагропромхолдинг». Все они, по данным реестров, «прописаны» в одном кабинете на ул. Карла Маркса в Тамбове. После присоединения именно «Агро Виста Тамбов» будет отвечать по всем долгам объединяемых компаний.
Поводом для консолидации могли стать серьезные финансовые результаты: по итогам 2024 года все три предприятия закончили с убытками. Флагманская «Агро Виста Тамбов» показала рекордный убыток почти в миллиард рублей — 957,6 млн, при этом ее выручка превысила 3 млрд рублей. Более мелкие «Тамбовагропромхолдинг» и «Агро Эдванс» также ушли в минус.
Объединение компаний происходит в непростой юридической обстановке. В последние годы «Агро Виста Тамбов» неоднократно становилась участником громких судебных процессов из-за споров о сельхозземлях. Поводом стал конфликт с «Тамбовской сахарной компанией», которая через суд добивалась исправления кадастровой ошибки в границах участков. Такие споры нередко возникают из-за старых ошибок в документах и могут приводить к длительным разбирательствам о том, где чья земля и кто имеет право ею распоряжаться.
