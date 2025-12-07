|
В Тамбовской области пресекли крупнейший канал поставки нелегальных электронных сигарет
Вчера, 13:01
Полиция Тамбовской области выявила и пресекла крупный канал ввоза в регион немаркированных электронных сигарет, которые доставлялись из Москвы под видом бытовой техники. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, стоимость изъятой продукции превысила 126,5 млн рублей.
Во время обысков по месту проживания подозреваемого, на арендованных складах и в автомобилях силовики обнаружили более 150 тысяч электронных сигарет, а также картриджи и жидкости к ним. Экспертиза показала, что фактическое содержание никотина во многих изделиях было значительно выше указанного на упаковке.
По данным следствия, мужчина подделывал сопроводительные документы, чтобы легализовать крупные партии нелегальной продукции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — «Незаконный оборот немаркированных товаров». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Отметим, что проблема распространения нелегальных никотинсодержащих изделий остаётся актуальной для региона. Так, в октябре прокуратура Липецкой области направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, у которого обнаружили немаркированные сигареты на сумму более 34 млн рублей.
