В Тамбовской области будут судить сотрудников «ДСУ-2» за обман водителей на 1,1 млн рублей

В соседнем регионе начали судить врачей по делу о приписках в медицине 0 В Липецке начался суд по резонансному делу, связанному с возможным завышением объёмов медицинской помощи. На скамье подсудимых — 16 медработников. По версии следствия, несколько лет назад в отчётности могли появиться данные о медицинских услугах, которые фактически не оказывались. Ущерб

Тамбовского педиатра наградили медалью Луки Крымского 0 Врач-педиатр из Тамбова Евгений Куприн удостоен государственной награды — медали Луки Крымского. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Награда вручена за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в сложных условиях. Евгений Куприн

В Тамбове ввели график вывоза веток и растительных отходов весной 0 В Тамбове утвердили порядок вывоза древесно-растительных отходов в весенний период. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков. Теперь для удобства жителей установлен порайонный график. Северную часть города будут обслуживать в понедельник, вторник и среду, центральную и южную — по

В Тамбове открылась выставка дореволюционных газет и журналов 0 В фундаментальной библиотеке Державинского университета открылась выставка «Дореволюционная пресса Тамбовской губернии». Посетители могут увидеть подлинные газеты и журналы, изданные более ста лет назад — с 1880-х по 1910-е годы. На экспозиции представлены такие издания, как «Тамбовские губернские

В Тамбове профсоюзы подвели итоги работы и переизбрали председателя 0 В Тамбове состоялась отчетно-выборная конференция областного объединения профсоюзов. Участники подвели итоги работы за последние пять лет и определили задачи на будущее. Председателем профобъединения вновь избран Геннадий Афанасов — он продолжит работу на этом посту еще один пятилетний срок.

Власти Тамбова представили инвестиционный профиль города и назвали его слабые стороны 0 Администрация Тамбова опубликовала инвестиционный профиль города — документ, который должен помочь привлечь новых инвесторов. В нём собраны основные данные об экономике, свободных земельных участках, предприятиях и возможностях для бизнеса. При этом власти не только рассказали о преимуществах, но

Малый бизнес в Тамбовской области обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и сотни миллиардов оборота 0 Малые предприятия Тамбовской области продолжают играть важную роль в экономике региона. По итогам 2025 года в этом секторе занято более 24 тысяч человек, а общий оборот составил свыше 151 млрд рублей, сообщает деловое издание «Вердикт». В среднем на одно предприятие приходится около 30

В Тамбовской области будут судить сотрудников «ДСУ-2» за обман водителей на 1,1 млн рублей 0 В Тамбовской области в суд направлено уголовное дело в отношении пяти бывших сотрудников ЗАО «ДСУ-2». Их обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры, обвиняемые работали в зонах весового контроля и обманывали водителей грузовиков. Они убеждали их платить деньги якобы за проезд или штрафы за

В Тамбовской области стало больше налогов, но меньше компаний и рабочих мест 0 В Тамбовской области в 2025 году выросли налоговые поступления, однако одновременно сократилось число компаний и снизилась занятость в малом бизнесе. Такие данные приводит деловое издание «Вердикт». Больше всего выросли поступления по налогу на доходы физических лиц. В региональный бюджет они

Компания из Тамбовской области выплатила более 4 млн рублей за загрязнение почвы 0 ООО «Кристалл», зарегистрированное в Тамбовской области, полностью возместило ущерб почвам в размере более 4,2 млн рублей. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Речь идет о нарушениях, выявленных ранее на производстве компании в Воронежской области. Там на площади свыше 6 тысяч квадратных метров

Суд оставил «Дормострой» в «чёрном списке» поставщиков из-за проблем с дорогами 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказался исключать ООО «Дормострой» из реестра недобросовестных поставщиков. Ранее компания попала туда из-за срыва крупного контракта на обслуживание дорог. Речь идёт о государственном контракте стоимостью более 172 млн рублей. Подрядчик должен был содержать

Апрельский график выплат детских пособий и пенсий в Тамбовской области 0 3 апреля в Тамбовской области начинается выплата детских пособий за март. В этот день Отделение СФР по Тамбовской области отправит на банковские карты: - единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; - пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям. В этот же день, 3

Жителя Мичуринска будут судить за махинации с льготными проездными 0 В Тамбовской области перед судом предстанет житель Мичуринска, которого обвиняют в мошенничестве при получении бюджетных выплат. По данным следствия, мужчина занимался пассажирскими перевозками и использовал социальные транспортные карты льготников для фиктивных поездок. На самом деле услуги при

Тамбовский бизнес сохраняет «сдержанный оптимизм» и готов развиваться 0 Тамбовские предприниматели в целом позитивно оценивают перспективы развития, несмотря на рост затрат и сложные экономические условия. Об этом рассказал председатель регионального Союза промышленников и предпринимателей Максим Жалнин по итогам съезда РСПП, прошедшего в Москве. По его словам, бизнес

Пять туристических объектов Тамбовской области получат поддержку на развитие 0 В Тамбовской области выбрали проекты, которые получат государственную поддержку на развитие туризма. Из 13 заявок победителями стали пять. Субсидии получат база отдыха «Четыре сезона» в Тамбове, «Семейная дача» в Мичуринском округе, учебный центр «Спартак», санаторий «Лесная жемчужина» в Котовске

Моршанский пивзавод ушёл в убыток, несмотря на рост выручки 0 ОАО «Завод пивоваренный «Моршанский» завершило 2025 год с убытком в 42,1 млн рублей. Годом ранее предприятие, напротив, показывало прибыль. При этом выручка завода выросла и превысила 920 млн рублей. Однако увеличение расходов на производство и обслуживание кредитов привело к ухудшению финансового

В Тамбовской области многодетным семьям вернут право на пособие после отказов 0 В Тамбовской области пересмотрят отказы в назначении единого пособия многодетным семьям. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Изменения связаны с новыми поправками в законодательство, которые вступят в силу в мае. Теперь семьи с тремя и более детьми смогут получать

В Котовске откроют отделение фонда «Защитники Отечества» 0 В Котовске 2 апреля начнёт работу отделение филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Церемония открытия запланирована на 14:00. В ней примут участие глава города Алексей Плахотников и руководитель регионального филиала фонда Наталия

Тамбовская область расширяет сотрудничество с Беларусью 0 Делегация Тамбовской области провела в Минске переговоры о развитии торгово-экономических связей с Республикой Беларусь. В поездке приняли участие представители предприятий пищевой промышленности, сельского хозяйства, производства кормов, а также строительной отрасли. По итогам встречи стороны

В Тамбовской области сотрудника полиции будут судить за взятку 0 В Тамбовской области в суд направлено уголовное дело в отношении начальника миграционного пункта районного отдела полиции. Его обвиняют в получении взятки более чем на 500 тыс. рублей. По данным следствия, деньги передал руководитель коммерческой организации, которая привлекала к работе