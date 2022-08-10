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Налоговые органы Тамбовской области переходят на двухуровневую систему управления
Сегодня, 15:07
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Налоговые органы Тамбовской области с 31.10.2022 переходят на двухуровневую систему управления.
Все расположенные на территории региона налоговые инспекции (ИФНС России г. Тамбову, Межрайонная ИФНС России № 4 по Тамбовской области, Межрайонная ИФНС России № 3 по Тамбовской области, Межрайонная ИФНС России № 9 по Тамбовской области,) подлежат реорганизации путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по Тамбовской области.
Для обеспечения удобства налогоплательщиков сохранятся офисы
с операционными залами для их приема и обслуживания, в том числе:
- г.Тамбов, б-р.Строителей, 4;
- г.Тамбов, ул.З.Космодемьянской, 12;
- г.Рассказово, ул.М.Горького, 37;
- г.Мичуринск, Липецкое шоссе, 55.
Таким образом, заявители смогут получать необходимую информацию и решать вопросы налогообложения по экстерриториальному признаку – в любом удобном по территориальному расположению офисе приема посетителей.
При этом получить услуги ФНС России также можно в действующих на территории региона отделениях МФЦ и через специально организованные мобильные налоговые офисы (для жителей, проживающих на отдаленных муниципальных территориях).
Кроме этого, на сайте ФНС России функционирует более 60 электронных сервисов, которые позволяют налогоплательщикам решить большинство вопросов дистанционно, без посещения налогового органа.
Обращаем внимание, что с 31.10.2022 при оформлении расчетных документов в налоговые органы Тамбовской области необходимо указывать следующие реквизиты:
Наименование банка получателя (реквизит 13): Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Тамбовской области г. Тамбов;
БИК банка получателя (реквизит 14): 016850200;
Номер счета банка получателя (реквизит 15): 40102810645370000057;
Получатель (реквизит 16): Управление Федерального казначейства
по Тамбовской области (Управление Федеральной налоговой службы
по Тамбовской области);
Номер счета получателя (реквизит 17): 03100643000000016400;
ИНН получателя (реквизит 61): 6829009937;
КПП получателя (реквизит 103): 682901001;
Код налогового органа: 6800
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