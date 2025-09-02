|
|
Льготники с севера Тамбова смогут получать лекарства ближе к дому
В филиале городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в северной части Тамбова начал работу аптечный пункт для выдачи льготных лекарств. Об этом сообщили в медучреждении.
Теперь пациенты, имеющие право на бесплатные препараты за счёт средств федерального и областного бюджетов, смогут получать их по рецептам лечащих врачей прямо в поликлинике.
Как уточнила провизор Елена Новокрещёнова, аптека также обеспечивает лекарствами детей до трёх лет, детей из многодетных семей до шести лет, а также беременных женщин — за счёт средств родовых сертификатов.
В ближайшее время в этом же здании планируют открыть и отдел розничной продажи медикаментов и других товаров аптечного ассортимента.
Фото: novostitambova.ru
|
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявило аукцион на разработку и корректировку проектно-сметной и рабочей документации для здания филармонии на улице Державинская, 5. Начальная цена контракта составляет 72 млн рублей, финансирование будет обеспечено из областного
Как сообщает деловое издание «Вердикт», на месте заброшенной кислородной станции завода «Комсомолец» по адресу Набережная, 11 в Тамбове планируется строительство современного делового комплекса. Объявления о продаже объекта появились на популярной онлайн-площадке. Согласно материалам, здание не
Купальный сезон в Тамбовской области официально продлён до 14 сентября. Соответствующее решение подписал врио губернатора Евгений Первышов. Изначально сезон стартовал 1 июня и должен был завершиться 31 августа, однако из-за устойчиво тёплой погоды срок продлили ещё на две недели. В регионе
В филиале городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в северной части Тамбова начал работу аптечный пункт для выдачи льготных лекарств. Об этом сообщили в медучреждении. Теперь пациенты, имеющие право на бесплатные препараты за счёт средств федерального и областного бюджетов, смогут
В селе Красивка Инжавинского округа Тамбовской области местное почтовое отделение фактически оказалось на грани закрытия: теперь оно работает только по субботам. Об этом сообщили жители, обратившись в редакцию издания «ПРАВО68». Ещё летом график работы сократили с привычного до трёх дней в неделю.
Компания ООО «Пет Фуд Перспектива» запустила в Тамбове современный завод по выпуску кормов для кошек и собак. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 29 миллионов упаковок в месяц. В проект инвестировано около 2 млрд рублей. Площадь предприятия составляет порядка 4 тыс. кв. м, создано
Активисты партии «Новые люди» в Тамбовской области продолжают системную работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Вчера состоялась очередная отправка гуманитарного груза для мотострелковой дивизии, дислоцированной в Луганском направлении.
Администрация Котовска признана судом бездействующей в вопросах организации теплоснабжения города. Иск в защиту интересов жителей подала прокуратура, указав, что муниципалитет не обеспечил надлежащее функционирование системы теплосетей. По данным надзорного органа, сети эксплуатируются более 50
УФНС по Тамбовской области подало в арбитражный суд заявление о банкротстве Рустама Нверовича Шамояна. Как сообщает деловое издание «Вердикт», иск зарегистрирован 1 сентября, сумма претензий превышает 2,8 млн рублей. Имя Шамояна уже не раз становилось предметом региональных хроник. В октябре 2011
В Первомайском округе Тамбовской области завершено расследование уголовного дела по факту халатности чиновницы районной администрации, из-за которой пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным следствия, в апреле этого года на детской
За считанные дни до начала межрегионального автофестиваля "Crazy Driver-2025" в Котовске мероприятие официально отменено. Решение принято администрацией города по представлению ОМВД.
В честь юбилея Россельхозбанк запустил акцию «25 лет нам, бонусные баллы вам!» по дебетовым и кредитным картам платёжной системы МИР с повышенным кешбэком 25% на целых три месяца.
В областном центре продаётся действующее производство сладостей под брендом «Русские лакомства». Объявление размещено на Avito, цена актива — 130 млн рублей. Компания ООО ТД «Русские лакомства» работает с 2014 года и выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий: печенье, пряники, зефир,
Журнал Discovery посвятил материал туристическому маршруту «Русские усадьбы на рубеже веков», который проходит по Тамбовской области. Маршрут рассчитан на три дня и предлагает гостям погрузиться в атмосферу русской провинции. Туристы смогут посетить роскошную усадьбу Асеевых в Тамбове, побывать в
Крапчатые суслики, обитающие в Воронинском заповеднике, залегли в спячку. Сон у этих грызунов длится около шести месяцев. В этом году первый суслик проснулся 12 марта, а всё лето животные радовали посетителей. «Летний сезон был незабываемым благодаря пушистым непоседам. Настоящие звёзды
В День знаний, 1 сентября, стартовала регистрация на Первый Всероссийский аграрный диктант. Акция пройдет с 8 по 12 октября очно в Москве и на организованных региональных площадках, а также онлайн на портале агродиктант.рф. Более миллиона россиян пройдут тест на знание сельского хозяйства России.
ФСБ сообщила о задержании жителя Тамбовской области 1987 года рождения. Его подозревают в сотрудничестве с украинской спецслужбой по ст. 275.1 УК РФ, предусматривающей до восьми лет лишения свободы. По данным следствия, мужчина вступил в контакт с представителями спецслужб через Telegram и
На 72-м году жизни ушёл из жизни Евгений Александрович Соседов, возглавлявший Тамбовский областной суд с мая 2011 по апрель 2023 года. Евгений Соседов более 45 лет посвятил юридической профессии, из них 39 лет — работе в судебной системе. Он имел первый квалификационный класс судьи и считался
Врио главы региона Евгений Первышов подписал постановление, вводящее запрет на привлечение иностранных граждан к работе по ряду направлений на территории Тамбовской области. Документ датирован 29 августа 2025 года и опубликован в тот же день. В силу он вступит через 10 дней после публикации.
Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным контракт на капитальный ремонт моста через реку Разазовку на автодороге «Тамбов–Шацк» — Парский угол через Хлыстово. С иском в суд обратились региональная прокуратура и компания ООО «Мостострой 1». Причиной стало то, что победитель
Ленинский районный суд Тамбова признал бывшего депутата городской Думы и экс-директора компании «Элитстрой» Геннадия Берстенёва виновным в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако фактически наказание он не понесёт —