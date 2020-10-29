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Больные с коронавирусом на дому будут получать бесплатные лекарства
Из федерального бюджета будет выделено около 78 миллионов рублей для обеспечения больных коронавирусом бесплатными лекарствами. В настоящее время в целях своевременного расходования выделяемых средств федерального бюджета принимаются необходимые меры для организации закупочных процедур.
Лекарствами будут обеспечивать в том числе больных, которые лечатся на дому.
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