В Рассказове установили первую зарядную станцию для электромобилей Комментариев: 0



«Это важный шаг не только для нашего города, но и для всей Тамбовской области. Инвестиция в наше с вами будущее. Популярность экологичного транспорта растёт с каждым годом: только в 2024 году количество электромобилей в регионе удвоилось, и мы идём в ногу со временем, создавая комфортные условия для жителей», — подчеркнула глава города Вера Соколова.



Новая станция позволяет зарядить автомобиль за 20–30 минут. Она оснащена тремя типами разъёмов, что делает её совместимой с большинством моделей электрокаров, а также многоступенчатой системой защиты — от пожарных датчиков до сенсоров затопления. Пока машина заряжается, владельцы и пассажиры могут провести время в обновлённом сквере.



На этом участке улицы Гагарина в ближайшее время планируется также реорганизация дорожного движения и модернизация парковочных мест.



Сейчас в Тамбовской области зарегистрировано более 50 электромобилей и свыше 200 гибридов. В регионе уже действует несколько зарядных станций, которыми пользуются как местные жители, так и приезжие автомобилисты.



Фото: пресс-служба администрации г. Рассказово В центральном сквере Рассказова на улице Гагарина появилась первая в городе зарядная станция для электромобилей. Как сообщает газета «Трудовая новь», её установка была предусмотрена проектом благоустройства территории при модернизации инженерных систем.«Это важный шаг не только для нашего города, но и для всей Тамбовской области. Инвестиция в наше с вами будущее. Популярность экологичного транспорта растёт с каждым годом: только в 2024 году количество электромобилей в регионе удвоилось, и мы идём в ногу со временем, создавая комфортные условия для жителей», — подчеркнула глава города Вера Соколова.Новая станция позволяет зарядить автомобиль за 20–30 минут. Она оснащена тремя типами разъёмов, что делает её совместимой с большинством моделей электрокаров, а также многоступенчатой системой защиты — от пожарных датчиков до сенсоров затопления. Пока машина заряжается, владельцы и пассажиры могут провести время в обновлённом сквере.На этом участке улицы Гагарина в ближайшее время планируется также реорганизация дорожного движения и модернизация парковочных мест.Сейчас в Тамбовской области зарегистрировано более 50 электромобилей и свыше 200 гибридов. В регионе уже действует несколько зарядных станций, которыми пользуются как местные жители, так и приезжие автомобилисты.Фото: пресс-служба администрации г. Рассказово



