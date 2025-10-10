|
В Мичуринске открылся региональный фестиваль науки под эгидой «Наука 0+»
В Мичуринском государственном аграрном университете стартовал региональный фестиваль науки, который проходит в рамках всероссийского проекта «Наука 0+». Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки Тамбовской области и приурочено к Десятилетию науки и технологий в России, объявленному президентом Владимиром Путиным.
Торжественное открытие фестиваля началось с выставки «Квантовый скачок: Взгляд из будущего», где ведущие вузы Тамбовской области представили свои научные достижения. Гости мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классах и познакомиться с современными разработками в области агробиотехнологий, инженерных систем и цифровых технологий.
Тема фестиваля этого года — «Твоя квантовая вселенная», что отражает инициативу ООН, провозгласившей 2025 год Международным годом квантовой науки и технологий.
Фестиваль продлится до 30 ноября. За это время в регионе запланированы научные конференции, выставки проектов, открытые лекции ведущих российских ученых, круглые столы, конкурсы молодых исследователей и показы научно-популярных фильмов.
Для школьников и студентов подготовлена экскурсионная и просветительская программа — они смогут побывать в университетских лабораториях, на предприятиях, работающих в сфере науки и технологий, и познакомиться с современными профессиями.
«Фестиваль науки — это уникальная возможность показать, что наука — не только формулы и лаборатории, но и часть повседневной жизни, источник вдохновения и развития», — отметили в региональном Минобрнауки.
Фестиваль «Наука 0+» ежегодно объединяет десятки регионов России, стимулируя интерес молодёжи к научному поиску и новым технологиям.
Фото: региональное министерство образования и науки
