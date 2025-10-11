|
Информационные табло в Тамбове «потеряли связь с сервером» из-за мер безопасности
Жители Тамбова всё чаще замечают, что электронные табло на остановках общественного транспорта перестали показывать время прибытия автобусов. Вместо привычных цифр о движении маршрутов — короткое сообщение: «Нет связи с сервером».
Как сообщает деловое издание «Вердикт», сбои в работе информационных табло связаны не с поломками, а с «повышенными мерами безопасности». В МБУ «Пассажирские перевозки» пояснили, что навигационное оборудование ГЛОНАСС и табло работают в штатном режиме, однако «проблема в некорректном определении координат спутниковой системой связана с необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности».
Электронные табло начали устанавливать в Тамбове в 2022 году. По данным администрации города, на конец 2023-го их насчитывалось 147. Стоимость одного устройства, согласно порталу «Госзакупки», составляла около 115,5 тыс. руб.
Пока горожанам остаётся полагаться не на цифровую точность, а на интуицию и старый добрый метод — стоять и ждать.
Коллаж: «Вердикт»
