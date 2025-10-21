|
Дорожники Тамбовской области выполнили 87% годового плана по ремонту трасс
Сегодня, 14:13
Комментариев: 0
Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области подвело итоги за девять месяцев 2025 года. Ведомство отчиталось о 100% контрактации и 87% выполненных работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Всего в этом году запланировано привести в порядок 125 км автодорог и почти 16 погонных метров мостов и других сооружений. Общий объём финансирования программы — 2,19 млрд рублей.
По данным министерства, уже уложено 1,14 млн кв. м асфальтового покрытия, что составляет 87% от запланированного объёма. На региональных и местных трассах этот показатель достиг 954 тыс. кв. м.
Среди участков, где ремонт уже завершён:
трасса Тамбов — Шацк, 20 км (ЗАО «ДСУ-2»);
участок дороги «Тамбов—Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский, 17 км (ООО «СОЮЗ АВТОДОР»);
дорога Мучкапский — Покровка, 5 км;
несколько направлений от трассы «Каспий» — до Каменки, Протасово и Токарёвки (ООО «СМУ-90»).
Работы продолжаются на участке дороги до границы с Воронежской областью (59% готовности) и на мосту через реку Разазовку, где ремонт выполнен на треть.
В министерстве подчеркнули, что все работы ведутся по графику и находятся под контролем в части качества и соблюдения сроков.
Фото: ТОГКУ «Тамбовавтодор»
