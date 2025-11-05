Тамбовский шеф-повар Андрей Рыбальченко номинирован на гастрономическую премию «Терки» Комментариев: 0

Известный тамбовский шеф-повар Андрей Рыбальченко стал номинантом престижной региональной премии «Терки», которая ежегодно присуждается за вклад и достижения в сфере гастрономии Центрально-Черноземного региона.



За плечами Андрея Рыбальченко — 21 год профессионального опыта, членство в Национальной гильдии шеф-поваров России и участие в элитном сообществе Chefs Team Russia, представляющем нашу страну на международных кулинарных мероприятиях.



Путь шефа — пример классического успеха, построенного на таланте, дисциплине и преданности делу. Начав карьеру с работы в небольших кафе, он стал шефом московского холдинга, а затем вернулся в Тамбов, где реализовал ряд уникальных гастропроектов. Под его руководством в городе появилась первая открытая кухня (Show Kitchen), отмеченная премией TripAdvisor, а также один из первых стритфуд-кортов нового формата.



Андрей известен и своей медийной активностью — он принимал участие в съёмках программы «Поедем — поедим» на телеканале НТВ. Сегодня он работает бренд-шефом в одном из исторических ресторанных пространств Тамбова, где развивает авторскую гастрономическую концепцию, соединяя современные кулинарные тенденции с местными традициями и продуктами.



Главная цель шефа — создание и продвижение гастрономического «лица» Тамбовского края. Его авторские блюда — своеобразный гимн региональной кухне. Среди них — «Томлёные щи с мичуринскими яблоками и тамбовским окороком», «Медальоны из свинины с карамелизированными яблоками», «Яблочные оладьи с кедровыми орехами». Все они вдохновлены историческими рецептами усадебной кухни и адаптированы под современный гастрономический вкус.



«Большинство из моих ребят, тех, кто поработал в моей команде, становятся су-шефами и шеф-поварами. Я стараюсь нести качество, уровень работы и любовь к профессии, при этом постоянно развиваюсь сам», — отмечает Андрей Рыбальченко.



Премия «Терки» традиционно собирает лучших шефов, рестораторов и экспертов Центрального Черноземья. Номинация Андрея Рыбальченко стала признанием его вклада в формирование современной гастрономической культуры Тамбовской области.



