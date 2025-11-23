|
Прокуратура проверит Тамбовскую ЦРБ после жалоб сотрудников на перевозку крови в пакетах и конфликтную заведующую
Вчера, 16:58
Прокуратура Тамбовского района начала проверку по сообщениям телеграм-канала «Осторожно, новости» о возможных нарушениях санитарных норм в Тамбовской центральной районной больнице. Как сообщили в областном надзорном ведомстве, сотрудники клинико-диагностической лаборатории пожаловались на условия, в которых им приходится перевозить биоматериалы.
По словам медработников, контейнеры, предназначенные для транспортировки крови при выездной диспансеризации, давно сломаны и не соответствуют санитарным требованиям. Из-за этого кровь приходится возить в обычных пакетах — в руках или «на коленях» в детском автобусе, который используется для выездов. Некоторые сотрудники вынуждены были приобрести специальные контейнеры за свой счёт.
Также работники больницы пожаловались на работу заведующей лабораторией. По их словам, руководитель подразделения «кричит на подчинённых матом», оскорбляет их и провоцирует постоянные конфликты. Сотрудники утверждают, что заведующая запрещает выходить на перерывы, задерживает их после окончания смены и необоснованно штрафует. Жаловаться главврачу, по словам медиков, они боятся.
Прокурор области Андрей Кулагин поручил районной прокуратуре провести проверку и дать оценку действиям должностных лиц учреждения. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Комментарии регионального минздрава на момент публикации отсутствуют.
