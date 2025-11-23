Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

» » » Прокуратура проверит Тамбовскую ЦРБ после жалоб сотрудников на перевозку крови в пакетах и конфликтную заведующую

Прокуратура проверит Тамбовскую ЦРБ после жалоб сотрудников на перевозку крови в пакетах и конфликтную заведующую

Вчера, 16:58
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура Тамбовского района начала проверку по сообщениям телеграм-канала «Осторожно, новости» о возможных нарушениях санитарных норм в Тамбовской центральной районной больнице. Как сообщили в областном надзорном ведомстве, сотрудники клинико-диагностической лаборатории пожаловались на условия, в которых им приходится перевозить биоматериалы.

По словам медработников, контейнеры, предназначенные для транспортировки крови при выездной диспансеризации, давно сломаны и не соответствуют санитарным требованиям. Из-за этого кровь приходится возить в обычных пакетах — в руках или «на коленях» в детском автобусе, который используется для выездов. Некоторые сотрудники вынуждены были приобрести специальные контейнеры за свой счёт.

Также работники больницы пожаловались на работу заведующей лабораторией. По их словам, руководитель подразделения «кричит на подчинённых матом», оскорбляет их и провоцирует постоянные конфликты. Сотрудники утверждают, что заведующая запрещает выходить на перерывы, задерживает их после окончания смены и необоснованно штрафует. Жаловаться главврачу, по словам медиков, они боятся.

Прокурор области Андрей Кулагин поручил районной прокуратуре провести проверку и дать оценку действиям должностных лиц учреждения. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Комментарии регионального минздрава на момент публикации отсутствуют.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В школах Инжавинского округа выявлены нарушения в организации питания

Прокуратура проверит обстоятельства нападения на подростка в Мичуринске пос ...

Прокуратура Ленинского района г. Тамбова проводит проверку в связи с коммун ...

Жители Знаменки сдали кровь

Сотрудники «Первомайскхиммаш» сдали кровь

После вмешательства прокуратуры медицинский персонал больницы получил причи ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове проект нового корпуса тубдиспансера снова откладывается: минздрав актуализирует документацию и готовит заявку в Москву

Вчера, 18:50
0
Строительство нового корпуса областного противотуберкулёзного диспансера пока остаётся на уровне планов — региональный минздрав ещё только формирует пакет документов, который затем предстоит согласовать на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА «ТОП68» со ссылкой на ведомство. Напомним, ещё в

Прокуратура проверит Тамбовскую ЦРБ после жалоб сотрудников на перевозку крови в пакетах и конфликтную заведующую

Вчера, 16:58
0
Прокуратура Тамбовского района начала проверку по сообщениям телеграм-канала «Осторожно, новости» о возможных нарушениях санитарных норм в Тамбовской центральной районной больнице. Как сообщили в областном надзорном ведомстве, сотрудники клинико-диагностической лаборатории пожаловались на условия,

Экс-сотруднику Росгвардии из Тамбовской области отказали в восстановлении на службе после резонансного ДТП

Вчера, 12:58
0
Бывшему сотруднику вневедомственной охраны Росгвардии из Тамбовской области не удалось через суд добиться отмены увольнения. Районный суд, а затем и апелляционная инстанция признали действия работодателя правомерными, отказав в восстановлении на службе и выплате заработка за время вынужденного

Суд признал недействительным допсоглашение к контракту на строительство дороги по Волжской

Вчера, 11:58
0
Арбитражный суд Тамбовской области отменил дополнительное соглашение к госконтракту на строительство дороги по улице Волжской в Тамбове. Документ был подписан 30 ноября 2023 года областным минстроем и подрядной организацией ООО «Строй НЭС-АБ» и продлевал срок выполнения работ до 30 марта 2024 года,

Увеличение цен на такси после закрытия моста поставило жителей Умёта в трудное положение

23 ноября 2025
0
Жители Умётского округа столкнулись с резким ростом стоимости поездок в Тамбов после аварийного закрытия моста через Ворону. Как пишут умётцы в соцсетях, таксисты подняли цены почти вдвое: если раньше поездка туда и обратно обходилась в 5 тыс. руб., то теперь — в 10 тыс. руб. По словам местных

В Рассказове заработал новый пятифазный светофор: пешеходный переход перенесли, схема движения изменилась

23 ноября 2025
0
В центре Рассказова в пятницу, 21 ноября, начал работу новый пятифазный светофор на перекрёстке улиц Советской, Пушкина и 1-й Гражданской. Изменение схемы движения стало частью масштабной реконструкции городской площади, завершение которой власти обещают к концу декабря. Новый светофор оборудован

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

23 ноября 2025
0
Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций продолжает активную военно-патриотическую работу с молодежью. В музейной комнате «Боевой Славы» состоялась встреча ветеранов боевых действий с учениками 9 класса Новоникольской школы Мичуринского

Тамбовский турист, впавший в кому на Бали после укуса змеи, скончался

22 ноября 2025
0
Стали известны трагические подробности истории 32-летнего туриста из Тамбова Андрея Б., который более месяца находился в коме на Бали. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина скончался, несмотря на усилия врачей и попытки российских ведомств организовать его транспортировку домой. По данным

После аварии на мосту через Ворону журналисты «Вердикта» выявили системные проблемы с состоянием мостов по всей области

22 ноября 2025
0
ЧП на «Саратовском мосту» в Кирсановском округе, где один из пролётов внезапно сместился на 20 сантиметров, заставило по-новому взглянуть на состояние мостов по всей Тамбовской области. Как установили корреспонденты издания «Вердикт», авария стала не случайностью, а симптомом куда более глубокой

Ремонт Мичуринской: сроки сорваны, претензии подрядчику направлены, разметки нет уже две недели

22 ноября 2025
0
В Тамбове продолжается затянувшаяся история с ремонтом одной из ключевых городских магистралей — улицы Мичуринской. Как выяснило деловое издание «Вердикт», работы, которые должны были завершиться 31 октября, до сих пор не доведены до конца, несмотря на направленные подрядчику три официальные

Тамбов возьмёт на баланс аварийный коллектор на Авиационной

21 ноября 2025
0
Городские власти Тамбова решили наконец поставить точку в длительной истории с аварийным канализационным коллектором на улице Авиационной — тем самым, который стал источником пресловутых «фекальных озёр» и зловония на западе города. Проблему обещают устранить в 2026 году. Объект собираются взять в

2 гектара под застройку — в Тамбовской области выставили на аукционы право аренды четырёх участков

21 ноября 2025
0
В Тамбовской области на торги выставлены права аренды четырёх земельных участков общей площадью около 2 га. Совокупная начальная стоимость лотов составляет 67,4 млн рублей, следует из информации, опубликованной на сайте публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Самый крупный по

Комплекс «Первомайского» снова выставили на торги: цену снизили до 135 миллионов

21 ноября 2025
0
Имущественный комплекс ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”», находящегося в процедуре банкротства, вновь пытаются продать. Как сообщает организатор торгов — ООО «РЛМ-Петербург», стартовая цена лота снижена со 150 млн до 135 млн рублей после того, как первый аукцион не состоялся из-за отсутствия

С 1 декабря в Тамбове вырастет стоимость проезда: 30 рублей по карте, 32 — наличными

21 ноября 2025
0
В Тамбове с 1 декабря планируют проиндексировать тарифы на городские и пригородные перевозки. Стоимость поездки по безналичной оплате составит 30 рублей, при оплате наличными — 32 рубля. Для льготных категорий граждан сохраняется скидка 50%: поездка обойдётся в 15 рублей. На пригородных маршрутах

В Тамбовской области предложили продлить утренний «сухой закон» до 10 часов и распространить его на «наливайки»

20 ноября 2025
0
Комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной думы рекомендовал парламенту региона поддержать изменения в закон о регулировании оборота алкогольной продукции. Об этом сообщили в облдуме. Согласно законопроекту, ограничение времени

Тамбовчане могут сменить страховщика пенсионных накоплений до 1 декабря

20 ноября 2025
0
Жители Тамбовской области, у которых формируются пенсионные накопления, могут до 1 декабря подать заявление о смене страховщика. Об этом напоминает Отделение Социального фонда России по региону. Страховщиком может выступать как сам Социальный фонд, так и любой негосударственный пенсионный фонд

ФАС оштрафовала «Россети Центр» за нарушение сроков подключения жилого дома к электрическим сетям

20 ноября 2025
0
Тамбовское управление ФАС России привлекло ПАО «Россети Центр» к административной ответственности за нарушение сроков технологического присоединения к электросетям. Основанием для проверки стала жалоба жителя села Покрово-Пригородное, который пожаловался на затягивание процедуры подключения его

В Тамбове весной 2026 года установят памятник Гавриилу Державину

20 ноября 2025
0
В центре Тамбова появится ещё один значимый монумент: весной 2026 года в городе планируют установить памятник первому тамбовскому губернатору Гавриилу Державину. Инициатива принадлежит министру юстиции РФ Константину Чуйченко и получила официальную поддержку на расширенном заседании

В Тамбове под снос могут пойти надстройки бывшего санатория в усадьбе Асеевых, а не кафе «Прачечная»

19 ноября 2025
0
Картографические сервисы иногда подбрасывают журналистам неприятные сюрпризы — и на этот раз в ловушку попал не только «Вердикт», но и наша редакция, ранее допустившая неточность в указании объекта. Как выяснилось, по адресу Тамбов, ул. Набережная/Гоголя, 22/1 расположено не только кафе

Саратовский мост под Кирсановом остаётся в центре внимания: вопросы к подрядчику остаются без ответов

19 ноября 2025
0
Ситуация вокруг так называемого Саратовского моста через реку Ворону в Кирсановском округе продолжает вызывать широкий резонанс. Напомним, 15 ноября движение по мосту было полностью перекрыто после того, как один из пролётов сместился от центральной оси примерно на 20 см. Информация о ЧП

В Мичуринске открыли мемориальные доски в память о погибших участниках СВО

19 ноября 2025
0
Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций продолжает работу по увековечиванию памяти погибших земляков. 14 ноября в Мичуринске состоялась церемония открытия мемориальных досок в честь Алексея Добрынина и Кирилла Часовских, погибших в зоне
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги