Проезд в электричках в Тамбовской области подорожает с февраля
Вчера, 19:19
С 1 февраля 2026 года в Тамбовской области повысится стоимость проезда в пригородных поездах. Тарифы вырастут на 5,1%, сообщили в департаменте цен и тарифов региона.
Максимальная стоимость проезда составит 28,8 руб. за первые 10 км пути, независимо от расстояния поездки. За каждый километр после 10-го пассажирам нужно будет платить 2,88 руб.
В ведомстве отметили, что даже после повышения тарифы остаются ниже экономически обоснованного уровня. Кроме того, поездка на электричке по-прежнему обходится дешевле, чем проезд на автобусах пригородного и междугородного сообщения. Рост тарифа, по словам специалистов, соответствует прогнозируемому уровню инфляции на 2026 год.
Также сообщается, что пригородные железнодорожные перевозки остаются убыточными, поэтому межтарифная разница продолжит компенсироваться за счёт средств областного бюджета.
В других регионах Черноземья тарифы на пригородные поезда выросли раньше — с 1 января. В Воронежской области стоимость проезда составляет 32,1 руб. за первые 10 км и 3,21 руб. за каждый последующий километр. В Липецкой области экономически обоснованный тариф превышает 100 руб., однако фактическую стоимость проезда увеличили лишь до 29,5 руб.
