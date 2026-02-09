В Тамбове управляющим компаниям выписали десятки предписаний за плохую уборку снега и гололёд Комментариев: 0



Как сообщили в мэрии, 14 управляющим компаниям вынесли 22 предостережения и 32 предписания. Замечания касались неубранного снега, наледи на пешеходных зонах и отсутствия противогололёдной обработки. Если требования не будут выполнены в установленный срок, нарушителям грозят административные штрафы от 300 до 20 тысяч рублей.



Нарушения выявили и у частных собственников, и у организаций. Два владельца индивидуальных домов сбрасывали снег прямо на проезжую часть, ещё два юридических лица ненадлежащим образом содержали урны и контейнерные площадки у своих зданий.



Отдельное внимание проверяющие уделили кровлям многоквартирных домов. За отчётный период зафиксировано 87 случаев образования наледи и сосулек, которые управляющие компании не устранили вовремя. Материалы по этим фактам направлены в органы жилищного надзора.



По информации администрации, за несвоевременную уборку снега и наледи управляющим компаниям может грозить более серьёзная ответственность. Для должностных лиц штрафы составляют от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 до 300 тысяч рублей.



Сотрудники территориальных управлений уже направили в городскую административную комиссию 26 протоколов. По ранее рассмотренным материалам комиссия назначила штрафы на общую сумму свыше 62 тысяч рублей — их выписали 43 нарушителям.



В администрации подчёркивают, что контроль за состоянием городских территорий в зимний период будет продолжен, а требования к управляющим компаниям и собственникам останутся жёсткими. Администрация Тамбова по итогам обследования городских территорий выявила массовые нарушения, связанные с несвоевременной расчисткой снега и устранением гололёда. За одну неделю проверки затронули дворы, тротуары и придомовые территории во всех районах города.Как сообщили в мэрии, 14 управляющим компаниям вынесли 22 предостережения и 32 предписания. Замечания касались неубранного снега, наледи на пешеходных зонах и отсутствия противогололёдной обработки. Если требования не будут выполнены в установленный срок, нарушителям грозят административные штрафы от 300 до 20 тысяч рублей.Нарушения выявили и у частных собственников, и у организаций. Два владельца индивидуальных домов сбрасывали снег прямо на проезжую часть, ещё два юридических лица ненадлежащим образом содержали урны и контейнерные площадки у своих зданий.Отдельное внимание проверяющие уделили кровлям многоквартирных домов. За отчётный период зафиксировано 87 случаев образования наледи и сосулек, которые управляющие компании не устранили вовремя. Материалы по этим фактам направлены в органы жилищного надзора.По информации администрации, за несвоевременную уборку снега и наледи управляющим компаниям может грозить более серьёзная ответственность. Для должностных лиц штрафы составляют от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 до 300 тысяч рублей.Сотрудники территориальных управлений уже направили в городскую административную комиссию 26 протоколов. По ранее рассмотренным материалам комиссия назначила штрафы на общую сумму свыше 62 тысяч рублей — их выписали 43 нарушителям.В администрации подчёркивают, что контроль за состоянием городских территорий в зимний период будет продолжен, а требования к управляющим компаниям и собственникам останутся жёсткими.



