В Тамбове управляющим компаниям выписали десятки предписаний за плохую уборку снега и гололёд
9 февраля 2026
Администрация Тамбова по итогам обследования городских территорий выявила массовые нарушения, связанные с несвоевременной расчисткой снега и устранением гололёда. За одну неделю проверки затронули дворы, тротуары и придомовые территории во всех районах города.
Как сообщили в мэрии, 14 управляющим компаниям вынесли 22 предостережения и 32 предписания. Замечания касались неубранного снега, наледи на пешеходных зонах и отсутствия противогололёдной обработки. Если требования не будут выполнены в установленный срок, нарушителям грозят административные штрафы от 300 до 20 тысяч рублей.
Нарушения выявили и у частных собственников, и у организаций. Два владельца индивидуальных домов сбрасывали снег прямо на проезжую часть, ещё два юридических лица ненадлежащим образом содержали урны и контейнерные площадки у своих зданий.
Отдельное внимание проверяющие уделили кровлям многоквартирных домов. За отчётный период зафиксировано 87 случаев образования наледи и сосулек, которые управляющие компании не устранили вовремя. Материалы по этим фактам направлены в органы жилищного надзора.
По информации администрации, за несвоевременную уборку снега и наледи управляющим компаниям может грозить более серьёзная ответственность. Для должностных лиц штрафы составляют от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 до 300 тысяч рублей.
Сотрудники территориальных управлений уже направили в городскую административную комиссию 26 протоколов. По ранее рассмотренным материалам комиссия назначила штрафы на общую сумму свыше 62 тысяч рублей — их выписали 43 нарушителям.
В администрации подчёркивают, что контроль за состоянием городских территорий в зимний период будет продолжен, а требования к управляющим компаниям и собственникам останутся жёсткими.
