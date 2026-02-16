Бастрыкин потребовал доклад по делу о протекающей крыше в селе Донское Комментариев: 0



Как сообщили в СУ СК России по Тамбовской области, в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что кровля здания протекает на протяжении трёх лет. Это приводит к затоплению квартир, обрушению потолочных конструкций и замыканию электропроводки. При этом капитальный ремонт, запланированный на 2024−2025 годы, не проведён. Обращения жильцов в различные инстанции результата не дали.



Тамбовский Следком возбудил уголовное дело о нарушении прав граждан.



Деловое издание «Вердикт» связалось с жительницей дома № 7 Еленой Владимировной. По её словам, проблемы начались ещё зимой. «Сначала потекла крыша у соседей, в самые сильные морозы. Они звонили в управляющую компанию, но на их жалобы никто не реагировал. В оттепель крыша потекла и над моей квартирой. Несколько дней звонила, никто не приезжал. Но 14 февраля вдруг проснулась от страшного грохота. На часах три ночи! Оказалось, что это работники “управляшки” залезли на крышу и долбят наледь. Судя по всему пронюхали про то, что делом занялся СК, приехали в авральном режиме», — рассказала она.



Дома на улице Молодёжной давно считаются одними из самых проблемных. Ещё в 2019 году их отключили от горячего водоснабжения, и жильцы были вынуждены установить индивидуальные нагреватели. Центральной канализации нет — стоки выводятся в поле. Проводка старая, случаются замыкания и перепады напряжения. Крыши неоднократно ремонтировались за счёт собственников, но протечки продолжаются. При этом Фонд капитального ремонта переносит сроки запланированных работ.



Теперь ход расследования находится на контроле руководства Следственного комитета. Доклад о предварительных и окончательных результатах должен быть представлен и.о. руководителя СУ СК России по Тамбовской области Андрею Чапанову.



Тем временем в доме 1988 года постройки, по словам жителей, крыша продолжает подтекать. «Уже не так сильно, но капает. Пришлось даже люстру снять, чтобы не коротнуло», — говорит Елена Владимировна. История с проблемным домом на улице Молодёжной в селе Донском дошла до федерального уровня. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома.Как сообщили в СУ СК России по Тамбовской области, в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что кровля здания протекает на протяжении трёх лет. Это приводит к затоплению квартир, обрушению потолочных конструкций и замыканию электропроводки. При этом капитальный ремонт, запланированный на 2024−2025 годы, не проведён. Обращения жильцов в различные инстанции результата не дали.Тамбовский Следком возбудил уголовное дело о нарушении прав граждан.Деловое издание «Вердикт» связалось с жительницей дома № 7 Еленой Владимировной. По её словам, проблемы начались ещё зимой. «Сначала потекла крыша у соседей, в самые сильные морозы. Они звонили в управляющую компанию, но на их жалобы никто не реагировал. В оттепель крыша потекла и над моей квартирой. Несколько дней звонила, никто не приезжал. Но 14 февраля вдруг проснулась от страшного грохота. На часах три ночи! Оказалось, что это работники “управляшки” залезли на крышу и долбят наледь. Судя по всему пронюхали про то, что делом занялся СК, приехали в авральном режиме», — рассказала она.Дома на улице Молодёжной давно считаются одними из самых проблемных. Ещё в 2019 году их отключили от горячего водоснабжения, и жильцы были вынуждены установить индивидуальные нагреватели. Центральной канализации нет — стоки выводятся в поле. Проводка старая, случаются замыкания и перепады напряжения. Крыши неоднократно ремонтировались за счёт собственников, но протечки продолжаются. При этом Фонд капитального ремонта переносит сроки запланированных работ.Теперь ход расследования находится на контроле руководства Следственного комитета. Доклад о предварительных и окончательных результатах должен быть представлен и.о. руководителя СУ СК России по Тамбовской области Андрею Чапанову.Тем временем в доме 1988 года постройки, по словам жителей, крыша продолжает подтекать. «Уже не так сильно, но капает. Пришлось даже люстру снять, чтобы не коротнуло», — говорит Елена Владимировна.



