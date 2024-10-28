Глава СК России вновь потребовал доклад по нарушению прав жильцов проблемного дома в Тамбове

В Мичуринске расторгли контракт с подрядчиком на благоустройство исторической улицы Советской 0 Администрация Мичуринска расторгла договор с подрядчиком, выполнявшим работы по благоустройству исторической части улицы Советской. Контракт на сумму более 95 млн рублей был заключён в марте 2023 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Средства город получил благодаря победе во

В Тамбове коммунальные разрытия на улице Мичуринской остаются незакрытыми 0 В Тамбове на улице Мичуринской, в районе дома № 72, уже пять месяцев зияет огромная яма, вырытая для замены старых труб. Эта коммунальная разрытия шириной в весь тротуар и протяжённостью около 50 метров оставила жителей и активистов регионального Народного фронта в недоумении.

В Уварове завершают рекультивацию полигона в рамках нацпроекта «Экология» 0 В городе Уварово Тамбовской области подходят к завершению работы по рекультивации полигона площадью 8 гектаров в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Министр экологии и природных ресурсов области Алла Албегова сообщила в своем телеграм-канале, что объект планируют

Жители Тамбова обеспокоены ситуацией с бездомными собаками: отлов животных откладывается до конца ноября 0 Проблема бездомных собак остаётся острой в Тамбове, где местные жители регулярно сталкиваются с крупными стаями безнадзорных животных. Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», бездомные собаки появляются почти во всех районах города, вызывая опасения у горожан. Так, одна из местных жительниц, Елена

Тамбов вводит туристический налог на проживание в гостиницах 0 С начала 2024 года в Тамбове вводится туристический налог для гостей города, которые остаются в местных гостиницах более чем на сутки. Новая ставка, утверждённая городской думой, составит 1% от стоимости проживания. К 2029 году планируется постепенное увеличение налога до 5%. В то же время

Жители Котовска остаются без тепла из-за затянувшихся коммунальных аварий 0 В Котовске крупная авария на теплосетях оставила значительное количество жителей без отопления. Как сообщает Центр управления регионом (ЦУР), от котовчан поступило около 300 жалоб, и по информации на данный момент, без тепла остаются примерно 50 домов из 227.

Военно-патриотическая работа: встречи с ветеранами в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активно проводить военно – патриотическую работу с молодежью г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа и приглашает в музейную комнату «Боевой Славы»

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя перед Днём народного единства 0 С 28 октября по 2 ноября россияне будут работать шесть дней подряд в соответствии с производственным календарём, утверждённым Правительством РФ, сообщает ТАСС.

Глава СК России вновь потребовал доклад по нарушению прав жильцов проблемного дома в Тамбове 0 Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, вновь запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав сирот и переселенцев из аварийного жилья, переселённых в 2019 году в дом на Запрудном проезде в Тамбове.

В Тамбовской области на дороги, развалившиеся после сдачи, потратили 2,3 млрд рублей 0 На дороги Тамбовской области, разрушившиеся спустя короткое время после сдачи, было потрачено около 2,3 млрд рублей. Речь идет о трёх участках: дорога до Сосновки стоимостью 1,3 млрд рублей, принятая в декабре 2022 года, а также участки до Жердевки за 432 млн рублей и в Пичаевском округе за 650 млн

Жители Тамбова выступают против введения туристического налога 0 Предложение администрации Тамбова о введении туристического налога вызвало широкий резонанс среди местных жителей и представителей общественности. На следующей неделе решение должны принять депутаты Тамбовской городской Думы. Идея предполагает, что гости города, останавливающиеся в гостиницах на

В Тамбовской области предотвратили атаку 11 украинских беспилотников, пострадавших нет 0 Минувшей ночью минимум 11 украинских беспилотников пытались атаковать территорию Тамбовской области, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram.

В Тамбовской области задержаны беглецы из колонии ИК-2, сбежавшие через тоннель длиной 65 метров 0 26 октября в Сампурском районе Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух из шести осуждённых, совершивших побег из исправительной колонии ИК-2 в Липецкой области. Задержанные пытались оказать сопротивление. Ещё двух беглецов поймали в Задонском районе Липецкой области,

Бывший гендиректор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова вновь признана виновной в присвоении средств 0 Советский районный суд Тамбова повторно признал экс-гендиректора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову виновной в присвоении бюджетных средств с использованием служебного положения. Как сообщается, Коновалова перевела на счёт подконтрольной компании 708 155 рублей, выделенных клубу в

Тамбовское УФАС в четвёртый раз включило липецкую компанию в список недобросовестных подрядчиков за срыв контрактов 0 Тамбовское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в очередной, уже четвёртый раз внесло липецкую компанию ООО «СУ-1», собственником которой является Мраз Мстояну, в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной послужило нарушение условий контракта на ремонт городских дорог в

Тамбовская городская Дума рассмотрит инициативу введения туристического налога 0 Администрация Тамбова предложила ввести туристический налог для гостей города, аналогичный курортному сбору, действующему в таких популярных туристических местах, как Сочи и Санкт-Петербург. Согласно проекту, гостиницы будут взимать налог в размере 1% от стоимости номера в 2025 году с последующим

СК России взял под контроль расследование аварийного состояния больницы в селе Красивка 0 Жительница Тамбовской области обратилась в Информационный центр Следственного комитета России с жалобой на неудовлетворительное состояние больницы в селе Красивка. Здание больницы, построенное в 1882 году, находится в аварийном состоянии на протяжении нескольких лет. На данный момент использовать

Экс-гендиректора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову признали виновной в мошенничестве 0 Перед судом предстала бывший генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова, которую признали виновной по обвинению в крупном мошенничестве (статья 159.3 УК РФ). В ходе расследования было установлено, что в 2019–2020 годах управление по физической культуре и спорту выделило клубу

Прокурор Тамбовской области провёл личный приём граждан по вопросам ЖКХ и инициировал проверки 0 В прокуратуре Тамбовской области прошёл личный приём граждан, который провёл региональный прокурор Александр Гул. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся соблюдения прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приём посетили 24 человека, среди которых были и граждане с инвалидностью. Наибольшее

Контрольно-счётная палата выявила серьёзные нарушения в реализации концессии по водоснабжению в Тамбове 0 23 октября в Тамбовской городской Думе прошло заседание комитета по ЖКХ, на котором был заслушан отчёт Контрольно-счётной палаты (КСП) о проверке исполнения концессионного соглашения, заключённого с ООО «РКС-Тамбов» (бывшие «Концессионные коммунальные системы»). Соглашение, принятое депутатами в