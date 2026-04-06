Фонтан «Дружба народов» в Тамбове запустят к концу апреля
Вчера, 17:05
В Тамбове фонтан на Привокзальной площади планируют запустить 27 апреля — одновременно с началом работы других городских фонтанов.
Сейчас на объекте завершается монтаж оборудования. В системе будет задействовано 80 насосов, после установки специалисты приступят к настройке и пусконаладочным работам.
Фонтан «Дружба народов», построенный ещё в 1980-х годах, в прошлом году прошёл масштабную реконструкцию по поручению главы администрации Тамбова Максима Косенкова. По сути, объект получил вторую жизнь — его полностью обновили и привели в соответствие с современными техническими требованиями.
В ходе работ здесь установили новую систему подсветки, а прилегающую территорию благоустроили: уложили тротуарную плитку, обновили бетонные скамейки, модернизировали освещение и высадили деревья.
«Приятно работать с таким объектом. Он стал по-настоящему современным: подсветка, новые материалы, продуманная инженерия. Уверены, что он порадует горожан и станет украшением площади», — отметили рабочие Дирекции благоустройства и озеленения.
После запуска фонтан должен стать одной из ключевых точек притяжения на Привокзальной площади — теперь уже не только как ориентир для приезжающих, но и как полноценное общественное пространство для отдыха.
