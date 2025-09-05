|
В Тамбове завершается реконструкция фонтана «Дружба народов»
Ремонт фонтана «Дружба народов» на Привокзальной площади в Тамбове подходит к завершению. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков, объект планируют сдать в эксплуатацию в течение двух недель.
Фонтан, построенный в начале 1980-х годов, в последние годы находился в аварийном состоянии. Экспертиза показала, что бетонная чаша деформирована, несущие конструкции повреждены трещинами, системы рециркуляции корродированы, а техническое помещение изношено на 70%.
Власти приняли решение провести капитальный ремонт. В ходе работ заменили трубы и электропроводку, укрепили конструкцию и обновили инженерные сети. После завершения реконструкции фонтан станет более современным и технологичным: его оснастят подсветкой и обновлённой системой подачи воды. Дополнительно благоустроят прилегающую территорию и пешеходную зону.
Фонтан «Дружба народов» уже называют «лицом» Тамбова, и его восстановление рассматривают как важный элемент формирования привлекательного облика города.
Фото: fototerra.ru
