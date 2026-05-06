Камеры в Тамбове помогли выявить десятки нарушителей, выбрасывавших мусор у контейнеров
Сегодня, 21:21
Около 25 протоколов за незаконный выброс крупногабаритного мусора составили в Тамбове с начала года. Нарушения фиксировали камеры видеонаблюдения, установленные возле контейнерных площадок, сообщили городские власти.
Речь идёт о случаях, когда жители и организации оставляли возле контейнеров строительный мусор, старую мебель, бытовую технику и автомобильные покрышки. Такие отходы запрещено складировать рядом с обычными мусорными баками.
В администрации города пояснили, что особую опасность представляют использованные автомобильные шины, поскольку они относятся к четвёртому классу опасности из-за токсичного состава.
По информации Западного территориального управления, проблема наиболее остро стоит на ряде контейнерных площадок, в том числе на улицах Новикова-Прибоя, Воронежской, Астраханской, в Звёздном переулке, микрорайоне Северный и посёлке Строитель.
Кроме жителей, нарушения допускают и некоторые частные компании по вывозу отходов. По данным администрации, вместо транспортировки мусора на специализированные полигоны они иногда сбрасывают его в ближайшие бункеры-накопители.
Все выявленные материалы переданы в административную комиссию. За подобные нарушения гражданам грозят штрафы до 2 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 100 тысяч рублей.
