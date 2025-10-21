В администрации Тамбова снова меняют структуру: появится комитет городского хозяйства и «управление по делам горожан» Комментариев: 0



Главное изменение — возрождение комитета городского хозяйства. Он объединит два действующих подразделения — комитет благоустройства и охраны окружающей среды и комитет дорожного хозяйства и транспорта. Ранее, в 2021 году, при Максиме Косенкове, этот комитет был ликвидирован.



Также создаётся комитет по управлению имуществом и земельным отношениям, куда войдут нынешние структуры, отвечающие за муниципальное имущество и земельные вопросы.



Изменения коснутся и работы с гражданами: управление по работе с обращениями граждан заменит новое управление по делам горожан. Оно займётся отслеживанием обращений, в том числе тех, что поступают через социальные сети.



Кроме того, отдел пресс-службы станет самостоятельным подразделением и выйдет из состава управления общественных связей и информации.



Наталья Фирсова подчеркнула, что сокращений сотрудников не планируется.



Подобные реорганизации в мэрии проводились и раньше — в 2019 году при Наталье Макаревич и в 2021 году при Максиме Косенкове. Новая реформа, по словам представителей администрации, направлена на упрощение структуры и повышение управляемости.



