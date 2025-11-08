Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Тамбовские депутаты пройдут антикоррупционные курсы за счёт бюджета

Вчера, 21:19
Тамбовская городская дума намерена направить своих сотрудников на обучение по программе «Противодействие коррупции: правовые основы и антикоррупционные мероприятия». Соответствующий тендер размещён на федеральной площадке «Госзакупки».

Начальная цена контракта составляет 27,7 тыс. рублей. Финансирование предусмотрено из средств муниципального бюджета.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен в течение десяти дней с момента заключения контракта обучить семь человек по программе продолжительностью 72 часа. Формат занятий допускается как очный, так и дистанционный. По завершении обучения слушателям выдадут удостоверения о повышении квалификации государственного образца и комплект методических материалов.

Итоги электронного аукциона планируется подвести 18 ноября.

Таким образом, сотрудники городской думы получат возможность официально повысить квалификацию в сфере антикоррупционного законодательства — от изучения нормативных основ до практических мер по предотвращению конфликта интересов и злоупотреблений при исполнении должностных обязанностей.
Тамбовская городская дума намерена направить своих сотрудников на обучение по программе «Противодействие коррупции: правовые основы и антикоррупционные мероприятия». Соответствующий тендер размещён на федеральной площадке «Госзакупки». Начальная цена контракта составляет 27,7 тыс. рублей.

