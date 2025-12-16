«Обязательный мандат» по правилам: в Тамбовской области хотят изменить схему распределения мест в облдуме Комментариев: 0



Сейчас в регионе применяется метод делителей, при котором голоса, поданные за партии, последовательно делятся на целые числа, после чего из полученных значений выбираются 25 наибольших — именно они и превращаются в депутатские кресла. Однако такая формула на практике может приводить к парадоксам: партия формально проходит в парламент, набрав более 5% голосов, но по итогам математического подсчёта остаётся без мандата.



Чтобы устранить эту коллизию, ранее использовался так называемый «обязательный» мандат, который выдавался уже после завершения основного распределения — за счёт партии, получившей наименьший результат. Именно так в 2021 году ЛДПР получила место в облдуме, отобрав одно из четырёх мандатов КПРФ.



Теперь облизбирком предлагает изменить саму логику процедуры. В новой редакции сначала каждому партийному списку, преодолевшему заградительный барьер, будет автоматически выделяться по одному «обязательному» мандату. Оставшиеся места из общей квоты в 25 будут распределяться по методу делителей с учётом уже выданных кресел.



Как пояснил председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров, предлагаемые изменения по сути закрепляют уже сложившуюся практику и приводят региональные нормы в соответствие с федеральным законодательством. На федеральном уровне требование о первоочередной выдаче мандатов всем партиям, преодолевшим барьер, действует давно, однако в законах субъектов оно закреплено не везде.



Законопроект уже рекомендован профильным комитетом Тамбовской областной Думы к принятию и внесён на рассмотрение парламента региона. В случае его одобрения новый порядок распределения мандатов по партийным спискам будет применяться при формировании следующего созыва облдумы.



