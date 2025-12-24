В Тамбовской области прошло первое заседание Совета по демографической и семейной политике Комментариев: 0



фото: «Вердикт» В Тамбовской области состоялось первое заседание Совета по демографической и семейной политике, созданного распоряжением главы региона Евгения Первышова всего неделю назад. Председателем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева.Как сообщает деловое издание «Вердикт», редактор которого Алексей Толмачёв присутствовал на заседании, состав совета оказался внушительным: представители практически всех региональных министерств, главы и сотрудники муниципалитетов, депутаты областной Думы, общественники. Всего, как сообщила Галина Шеманаева, в заседании участвовали 63 члена совета, из них 29 — в формате видеоконференцсвязи.Формально большинство присутствующих ограничилось ролью слушателей. Основной тон заседанию задала сама председатель, чередуя программные установки с образными формулами вроде «Счастье нельзя купить, но его можно родить» и напоминая коллегам, что демография — это зона общей ответственности, а не повод для ведомственных отписок.О ситуации с рождаемостью доложила министр социальной защиты и семейной политики Марина Макова. Цифры, по её словам, оптимизма не внушают: население региона ежегодно сокращается примерно на 10 тыс. человек и по итогам 2024 года составляет 946,7 тыс. Несмотря на рост числа многодетных семей почти на 42% за шесть лет, общее количество рождений продолжает снижаться, в том числе и первых детей.Дополнительным фактором остаётся возрастная структура населения: по доле жителей старше трудоспособного возраста Тамбовская область занимает первое место в стране — почти 30%, а доля женщин фертильного возраста составляет лишь 21,4%, что соответствует 80-му месту среди регионов.О смертности отчиталась министр здравоохранения Марина Македонская. За 11 месяцев года умерли 13 582 человека — на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом министр напомнила, что, по оценкам ВОЗ, лишь 10% уровня смертности зависят от системы здравоохранения, тогда как решающую роль играют образ жизни и экология.Миграционную повестку представил заместитель министра труда и занятости Александр Шубин. По программе переселения соотечественников за два года в регион прибыли около 2 тыс. человек. Однако вопросы об оттоке населения остались без конкретных ответов.По итогам заседания было решено создать советы по демографической политике во всех муниципальных и городских округах, а также собрать предложения для формирования плана работы на 2026 год. В следующем году в регионе планируют провести три межрегиональных форума, посвящённых семейным ценностям, демографии и репродуктивному здоровью молодёжи.



