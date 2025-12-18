|
В Тамбовской области создали Совет по демографической и семейной политике
18 декабря 2025
В Тамбовской области создан Совет по демографической и семейной политике. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Первышов. Руководителем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева.
В состав совета вошли представители профильных органов власти — министерств социальной защиты и семейной политики, здравоохранения, департамента информационной политики, а также представители органов внутренних дел и муниципальных администраций.
Как следует из заявленных задач, новый совещательный орган будет заниматься вопросами поддержки семей и стимулирования рождаемости. В числе приоритетных направлений названы меры по укреплению семейного благополучия, формированию благоприятных условий для воспитания детей и продвижению традиционных семейных ценностей.
В региональном правительстве отмечают, что в Тамбовской области уже реализуется ряд мер поддержки молодых родителей и многодетных семей. В частности, работают консультационные кабинеты для женщин и мужчин, служба помощи семьям с детьми, а также пункты бесплатного проката детского инвентаря. Создание совета, как ожидается, позволит систематизировать эту работу и выработать новые решения в демографической сфере.
