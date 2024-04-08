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Новые методы поддержки семей хотят ввести в Тамбовской области
Сегодня, 13:54
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Тамбовское областное правительство объявило о планах введения новых мер поддержки семей, что было оглашено на заседании коллегии регионального министерства соцзащиты и семейной политики.
В ходе заседания была представлена статистика и ключевые цифры. В контексте объявленного 2024 года как года семьи, бюджет на социальную защиту в стране за прошедший год вырос на 107% по сравнению с 2022 годом, превысив более чем 11 миллиардов рублей. Это свидетельствует о том, что на этот раз отсутствие финансирования не будет оправданием для отсутствия поддержки семей.
Пока неясно, какие именно будут "новые меры", однако они будут направлены на стимулирование рождаемости. В качестве пилотных регионов выбраны город Кирсанов и Жердевский муниципальный округ. Предполагается создание единой системы медицинской и социальной помощи, улучшение медицинской и образовательной инфраструктуры, развитие услуг в сферах досуга, культуры, спорта, транспорта и ЖКХ. Кроме того, будет расширена грантовая поддержка фермерских хозяйств и созданы "Семейные многофункциональные центры".
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