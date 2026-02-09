Администрацию Моршанска вновь наказали за неубранную контейнерную площадку 0 Администрация Моршанска получила штраф в размере 500 тысяч рублей за продолжающиеся нарушения при содержании контейнерной площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов. Такое решение вынес Моршанский районный суд. Речь идёт о площадке, которую городские власти обязаны были привести в порядок ещё

В Тамбовской гордуме депутатский мандат Дмитрия Полякова перешёл Валерию Ляшенко 0 Северная территориальная избирательная комиссия Тамбова 10 февраля приняла решение о передаче депутатских полномочий Валерию Ляшенко и вручила ему удостоверение. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия». Депутатский мандат освободился после того, как представитель

К Токаревской птицефабрике заявлены новые финансовые претензии на сумму свыше 100 млн рублей 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от воронежского ООО «Савала» к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящей в агропромышленную группу «Ресурс». Размер заявленных требований составляет 101,5 млн рублей. На текущий момент заявление не принято к производству, подробности претензий не

Суды по «Дормострою» отложены: компания оспаривает «черный список», но в заседания не приходит 0 ООО «Дормострой» продолжает оспаривать решение Тамбовского УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, однако представители подрядчика не участвуют в судебных заседаниях. Об этом сообщает издание «Вердикт», журналисты которого присутствовали на рассмотрении дел в

Администрацию Тамбова обязали спасти исторический дом на Советской, 77 0 Администрация Тамбова обязана заняться сохранением исторического дома на улице Советской, 77. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение, по которому мэрия должна разработать проект реставрации и провести работы по сохранению здания — памятника архитектуры регионального

В Тамбове управляющим компаниям выписали десятки предписаний за плохую уборку снега и гололёд 0 Администрация Тамбова по итогам обследования городских территорий выявила массовые нарушения, связанные с несвоевременной расчисткой снега и устранением гололёда. За одну неделю проверки затронули дворы, тротуары и придомовые территории во всех районах города. Как сообщили в мэрии, 14 управляющим

В Тамбовской области за год аборты составили почти половину от числа родов 0 На оперативном совещании в правительстве области прозвучали цифры, которые власти назвали тревожными. По итогам 2025 года в Тамбовской области родились чуть более 5,6 тыс. детей, тогда как число абортов составило около 2 тыс. — почти половину от количества новорождённых. Глава региона заявил, что

Апелляция подтвердила обязанность «РКС-Тамбов» устранить последствия канализационного разлива на Бастионной 0 Арбитражная апелляция поддержала позицию Росприроднадзора в споре с компанией «РКС-Тамбов» из-за разлива канализационных стоков в Тамбове. Как сообщает издание «Вердикт», Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе предписание экологического ведомства, выданное коммунальщикам после

Строительство ФАПа сорвалось: власти через суд добиваются включения подрядчика в «чёрный список» 0 В Тамбовской области разгорается судебный спор вокруг строительства фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Новая жизнь. Региональное министерство градостроительства и архитектуры подало иск в Арбитражный суд, оспаривая отказ антимонопольной службы включить подрядчика — ООО «Окна Тамбова» — в

В Москве обсудили, как снизить нагрузку на судей: в работе участвовала глава Тамбовского облсуда 0 В Москве прошло заседание Президиума Совета судей России, на котором обсуждались проблемы высокой нагрузки в судах и возможные пути её снижения. Об этом сообщает официальный сайт Совета судей РФ. Участники заседания рассмотрели вопросы модернизации системы материального обеспечения и социальной

Городу Кирсанову придётся заплатить 5,5 млн рублей за загрязнение почвы из-за старой скважины 0 Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,5 млн рублей за экологический ущерб, причинённый почвам в районе бывшей нефтебазы. Такое решение принял Арбитражный суд Тамбовской области по иску Росприроднадзора. Проблема вскрылась после жалоб жителей на самоизливающуюся артезианскую скважину на

Судья, работавшая из сочинского санатория, предстала перед судом в Тамбове 0 В Тамбове началось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи, которую обвиняют в вынесении судебных решений, находясь за пределами региона. По данным объединённой пресс-службы судебной системы, процесс проходит в Тамбовском областном суде. Речь идёт о событиях осени 2021 года, когда на фоне

ЮВЖД и МЧС завершили ликвидацию последствий пожара на станции Кочетовка 0 Площадь загрязнения территории станции Кочетовка в Мичуринске после возгорания железнодорожных цистерн предварительно оценена в 600 кв. метров. Такие данные опубликовала Юго-Восточная железная дорога. В сообщении отмечается, что Центр охраны окружающей среды ЮВЖД провёл контрольные замеры на

Суд по делу бывшего министра здравоохранения Тамбовской области снова перенесли 0 В Ленинском районном суде Тамбова вновь не состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Екатерина Юнькова. Очередное заседание пришлось отложить из-за отсутствия подсудимой. Как пояснили в суде, Екатерина Юнькова сейчас находится в зоне проведения

Подрядчика обязали вернуть детсаду в Рассказове более 3,5 млн рублей за сорванный капремонт 0 Арбитражный суд Тамбовской области обязал уфимскую компанию ООО «МД-АРТ Групп» вернуть 3,56 млн рублей детскому саду № 3 «Солнышко» в Рассказове. Эти деньги были перечислены подрядчику в качестве аванса за капитальный ремонт здания, однако работы так и не были выполнены в полном объёме. О решении

Пожар после схода вагонов в Мичуринске локализован, поезда идут в обход станции Кочетовка 0 В Тамбовской области удалось взять под контроль крупный пожар, возникший после схода грузового поезда на станции Кочетовка в Мичуринск. Как сообщил глава региона Евгений Первышов, огонь локализован, угрозы для жителей и городской инфраструктуры нет. По уточнённым данным, возгорание затронуло 16

Из-за аварии на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задержаны восемь поездов 0 Железнодорожное сообщение в южном направлении оказалось нарушено после схода грузового поезда с бензином на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. В результате инцидента задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих через Воронеж, сообщили в РЖД. От графика отстают поезда

Тамбовский «Пигмент» вложит 2 млрд рублей в обновление производства 0 Крупнейший химический завод Тамбовской области — АО «Пигмент» — в 2026 году направит на модернизацию и развитие производства 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов. Объём инвестиций вырастет на треть по сравнению с 2025 годом, когда предприятие вложило 1,5 млрд рублей.

ТГУ имени Державина договорился о сотрудничестве с федеральным университетом Рио-де-Жанейро 0 Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина расширяет международное сотрудничество. Ректор ТГУ Павел Моисеев подписал договор о технологическом и научном сотрудничестве и обмене с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро. Документ был оформлен на площадке 13-го заседания

В Тамбовской области планируют повысить нормативы финансирования детсадов и школ 0 Власти Тамбовской области готовят изменения в систему финансирования образовательных организаций. Как стало известно деловому изданию «Вердикт», в Тамбовскую областную Думу внесён законопроект, предусматривающий увеличение региональных нормативов финансирования детских садов и школ. Согласно