|
|
В Тамбовской гордуме депутатский мандат Дмитрия Полякова перешёл Валерию Ляшенко
Северная территориальная избирательная комиссия Тамбова 10 февраля приняла решение о передаче депутатских полномочий Валерию Ляшенко и вручила ему удостоверение. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия».
Депутатский мандат освободился после того, как представитель партии Дмитрий Поляков досрочно сложил полномочия по собственному заявлению. Вопрос о прекращении его полномочий был рассмотрен на заседании Тамбовской городской Думы 28 января. Как сообщала заместитель председателя гордумы Елена Леонова, заявление поступило 21 января, решение было принято единогласно.
В соответствии с избирательным законодательством вакантное место было передано следующему кандидату из партийного списка. Совет регионального отделения «Справедливой России» предложил кандидатуру Валерия Ляшенко, после чего её утвердил президиум Центрального совета партии.
Валерий Ляшенко состоит в партии с 2016 года, является секретарём Бюро Совета регионального отделения. Он участвовал в муниципальных и региональных избирательных кампаниях, а также был допущен к конкурсу на должность главы администрации Тамбова. Кроме того, Ляшенко входил в общемуниципальную часть партийного списка на выборах в городскую Думу. С октября 2023 года он возглавляет региональную федерацию гонок дронов, а также работает заместителем генерального директора Тамбовского хлебокомбината.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Администрация Моршанска получила штраф в размере 500 тысяч рублей за продолжающиеся нарушения при содержании контейнерной площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов. Такое решение вынес Моршанский районный суд. Речь идёт о площадке, которую городские власти обязаны были привести в порядок ещё
Северная территориальная избирательная комиссия Тамбова 10 февраля приняла решение о передаче депутатских полномочий Валерию Ляшенко и вручила ему удостоверение. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия». Депутатский мандат освободился после того, как представитель
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от воронежского ООО «Савала» к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящей в агропромышленную группу «Ресурс». Размер заявленных требований составляет 101,5 млн рублей. На текущий момент заявление не принято к производству, подробности претензий не
ООО «Дормострой» продолжает оспаривать решение Тамбовского УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, однако представители подрядчика не участвуют в судебных заседаниях. Об этом сообщает издание «Вердикт», журналисты которого присутствовали на рассмотрении дел в
Администрация Тамбова обязана заняться сохранением исторического дома на улице Советской, 77. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение, по которому мэрия должна разработать проект реставрации и провести работы по сохранению здания — памятника архитектуры регионального
Администрация Тамбова по итогам обследования городских территорий выявила массовые нарушения, связанные с несвоевременной расчисткой снега и устранением гололёда. За одну неделю проверки затронули дворы, тротуары и придомовые территории во всех районах города. Как сообщили в мэрии, 14 управляющим
На оперативном совещании в правительстве области прозвучали цифры, которые власти назвали тревожными. По итогам 2025 года в Тамбовской области родились чуть более 5,6 тыс. детей, тогда как число абортов составило около 2 тыс. — почти половину от количества новорождённых. Глава региона заявил, что
Арбитражная апелляция поддержала позицию Росприроднадзора в споре с компанией «РКС-Тамбов» из-за разлива канализационных стоков в Тамбове. Как сообщает издание «Вердикт», Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе предписание экологического ведомства, выданное коммунальщикам после
В Тамбовской области разгорается судебный спор вокруг строительства фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Новая жизнь. Региональное министерство градостроительства и архитектуры подало иск в Арбитражный суд, оспаривая отказ антимонопольной службы включить подрядчика — ООО «Окна Тамбова» — в
В Москве прошло заседание Президиума Совета судей России, на котором обсуждались проблемы высокой нагрузки в судах и возможные пути её снижения. Об этом сообщает официальный сайт Совета судей РФ. Участники заседания рассмотрели вопросы модернизации системы материального обеспечения и социальной
Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,5 млн рублей за экологический ущерб, причинённый почвам в районе бывшей нефтебазы. Такое решение принял Арбитражный суд Тамбовской области по иску Росприроднадзора. Проблема вскрылась после жалоб жителей на самоизливающуюся артезианскую скважину на
В Тамбове началось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи, которую обвиняют в вынесении судебных решений, находясь за пределами региона. По данным объединённой пресс-службы судебной системы, процесс проходит в Тамбовском областном суде. Речь идёт о событиях осени 2021 года, когда на фоне
Площадь загрязнения территории станции Кочетовка в Мичуринске после возгорания железнодорожных цистерн предварительно оценена в 600 кв. метров. Такие данные опубликовала Юго-Восточная железная дорога. В сообщении отмечается, что Центр охраны окружающей среды ЮВЖД провёл контрольные замеры на
В Ленинском районном суде Тамбова вновь не состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Екатерина Юнькова. Очередное заседание пришлось отложить из-за отсутствия подсудимой. Как пояснили в суде, Екатерина Юнькова сейчас находится в зоне проведения
Арбитражный суд Тамбовской области обязал уфимскую компанию ООО «МД-АРТ Групп» вернуть 3,56 млн рублей детскому саду № 3 «Солнышко» в Рассказове. Эти деньги были перечислены подрядчику в качестве аванса за капитальный ремонт здания, однако работы так и не были выполнены в полном объёме. О решении
В Тамбовской области удалось взять под контроль крупный пожар, возникший после схода грузового поезда на станции Кочетовка в Мичуринск. Как сообщил глава региона Евгений Первышов, огонь локализован, угрозы для жителей и городской инфраструктуры нет. По уточнённым данным, возгорание затронуло 16
Железнодорожное сообщение в южном направлении оказалось нарушено после схода грузового поезда с бензином на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. В результате инцидента задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих через Воронеж, сообщили в РЖД. От графика отстают поезда
Крупнейший химический завод Тамбовской области — АО «Пигмент» — в 2026 году направит на модернизацию и развитие производства 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов. Объём инвестиций вырастет на треть по сравнению с 2025 годом, когда предприятие вложило 1,5 млрд рублей.
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина расширяет международное сотрудничество. Ректор ТГУ Павел Моисеев подписал договор о технологическом и научном сотрудничестве и обмене с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро. Документ был оформлен на площадке 13-го заседания
Власти Тамбовской области готовят изменения в систему финансирования образовательных организаций. Как стало известно деловому изданию «Вердикт», в Тамбовскую областную Думу внесён законопроект, предусматривающий увеличение региональных нормативов финансирования детских садов и школ. Согласно
Тамбовский областной суд подтвердил решение о запрете деятельности объединения, признанного экстремистским, и об изъятии его имущества в пользу государства. Таким образом, вступило в силу решение Октябрьского районного суда Тамбова, принятое ранее. Под запрет попала группа лиц, в которую входили