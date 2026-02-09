Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

» » » В Тамбовской гордуме депутатский мандат Дмитрия Полякова перешёл Валерию Ляшенко

В Тамбовской гордуме депутатский мандат Дмитрия Полякова перешёл Валерию Ляшенко

Вчера, 22:10
Комментариев: 0
Версия для печати
Северная территориальная избирательная комиссия Тамбова 10 февраля приняла решение о передаче депутатских полномочий Валерию Ляшенко и вручила ему удостоверение. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия».

Депутатский мандат освободился после того, как представитель партии Дмитрий Поляков досрочно сложил полномочия по собственному заявлению. Вопрос о прекращении его полномочий был рассмотрен на заседании Тамбовской городской Думы 28 января. Как сообщала заместитель председателя гордумы Елена Леонова, заявление поступило 21 января, решение было принято единогласно.

В соответствии с избирательным законодательством вакантное место было передано следующему кандидату из партийного списка. Совет регионального отделения «Справедливой России» предложил кандидатуру Валерия Ляшенко, после чего её утвердил президиум Центрального совета партии.

Валерий Ляшенко состоит в партии с 2016 года, является секретарём Бюро Совета регионального отделения. Он участвовал в муниципальных и региональных избирательных кампаниях, а также был допущен к конкурсу на должность главы администрации Тамбова. Кроме того, Ляшенко входил в общемуниципальную часть партийного списка на выборах в городскую Думу. С октября 2023 года он возглавляет региональную федерацию гонок дронов, а также работает заместителем генерального директора Тамбовского хлебокомбината.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Депутат Тамбовской облдумы Сергей Мягких добровольно сложил полномочия

В Тамбовской областной Думе определяют, кому достанется мандат Сергея Мягки ...

«Справедливая Россия» выдвинула своих кандидатов

Коммунисты решили передать депутатский мандат студенту-комсомольцу

В Тамбовской городской Думе появится новый депутат

В Тамбове завершён конкурс кандидатов на главу администрации: осталось два ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Администрацию Моршанска вновь наказали за неубранную контейнерную площадку

Вчера, 22:23
0
Администрация Моршанска получила штраф в размере 500 тысяч рублей за продолжающиеся нарушения при содержании контейнерной площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов. Такое решение вынес Моршанский районный суд. Речь идёт о площадке, которую городские власти обязаны были привести в порядок ещё

В Тамбовской гордуме депутатский мандат Дмитрия Полякова перешёл Валерию Ляшенко

Вчера, 22:10
0
Северная территориальная избирательная комиссия Тамбова 10 февраля приняла решение о передаче депутатских полномочий Валерию Ляшенко и вручила ему удостоверение. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия». Депутатский мандат освободился после того, как представитель

К Токаревской птицефабрике заявлены новые финансовые претензии на сумму свыше 100 млн рублей

Вчера, 21:58
0
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от воронежского ООО «Савала» к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящей в агропромышленную группу «Ресурс». Размер заявленных требований составляет 101,5 млн рублей. На текущий момент заявление не принято к производству, подробности претензий не

Суды по «Дормострою» отложены: компания оспаривает «черный список», но в заседания не приходит

Вчера, 18:06
0
ООО «Дормострой» продолжает оспаривать решение Тамбовского УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, однако представители подрядчика не участвуют в судебных заседаниях. Об этом сообщает издание «Вердикт», журналисты которого присутствовали на рассмотрении дел в

Администрацию Тамбова обязали спасти исторический дом на Советской, 77

9 февраля 2026
0
Администрация Тамбова обязана заняться сохранением исторического дома на улице Советской, 77. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение, по которому мэрия должна разработать проект реставрации и провести работы по сохранению здания — памятника архитектуры регионального

В Тамбове управляющим компаниям выписали десятки предписаний за плохую уборку снега и гололёд

9 февраля 2026
0
Администрация Тамбова по итогам обследования городских территорий выявила массовые нарушения, связанные с несвоевременной расчисткой снега и устранением гололёда. За одну неделю проверки затронули дворы, тротуары и придомовые территории во всех районах города. Как сообщили в мэрии, 14 управляющим

В Тамбовской области за год аборты составили почти половину от числа родов

9 февраля 2026
0
На оперативном совещании в правительстве области прозвучали цифры, которые власти назвали тревожными. По итогам 2025 года в Тамбовской области родились чуть более 5,6 тыс. детей, тогда как число абортов составило около 2 тыс. — почти половину от количества новорождённых. Глава региона заявил, что

Апелляция подтвердила обязанность «РКС-Тамбов» устранить последствия канализационного разлива на Бастионной

9 февраля 2026
0
Арбитражная апелляция поддержала позицию Росприроднадзора в споре с компанией «РКС-Тамбов» из-за разлива канализационных стоков в Тамбове. Как сообщает издание «Вердикт», Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе предписание экологического ведомства, выданное коммунальщикам после

Строительство ФАПа сорвалось: власти через суд добиваются включения подрядчика в «чёрный список»

6 февраля 2026
0
В Тамбовской области разгорается судебный спор вокруг строительства фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Новая жизнь. Региональное министерство градостроительства и архитектуры подало иск в Арбитражный суд, оспаривая отказ антимонопольной службы включить подрядчика — ООО «Окна Тамбова» — в

В Москве обсудили, как снизить нагрузку на судей: в работе участвовала глава Тамбовского облсуда

6 февраля 2026
0
В Москве прошло заседание Президиума Совета судей России, на котором обсуждались проблемы высокой нагрузки в судах и возможные пути её снижения. Об этом сообщает официальный сайт Совета судей РФ. Участники заседания рассмотрели вопросы модернизации системы материального обеспечения и социальной

Городу Кирсанову придётся заплатить 5,5 млн рублей за загрязнение почвы из-за старой скважины

6 февраля 2026
0
Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,5 млн рублей за экологический ущерб, причинённый почвам в районе бывшей нефтебазы. Такое решение принял Арбитражный суд Тамбовской области по иску Росприроднадзора. Проблема вскрылась после жалоб жителей на самоизливающуюся артезианскую скважину на

Судья, работавшая из сочинского санатория, предстала перед судом в Тамбове

6 февраля 2026
0
В Тамбове началось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи, которую обвиняют в вынесении судебных решений, находясь за пределами региона. По данным объединённой пресс-службы судебной системы, процесс проходит в Тамбовском областном суде. Речь идёт о событиях осени 2021 года, когда на фоне

ЮВЖД и МЧС завершили ликвидацию последствий пожара на станции Кочетовка

5 февраля 2026
0
Площадь загрязнения территории станции Кочетовка в Мичуринске после возгорания железнодорожных цистерн предварительно оценена в 600 кв. метров. Такие данные опубликовала Юго-Восточная железная дорога. В сообщении отмечается, что Центр охраны окружающей среды ЮВЖД провёл контрольные замеры на

Суд по делу бывшего министра здравоохранения Тамбовской области снова перенесли

5 февраля 2026
0
В Ленинском районном суде Тамбова вновь не состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Екатерина Юнькова. Очередное заседание пришлось отложить из-за отсутствия подсудимой. Как пояснили в суде, Екатерина Юнькова сейчас находится в зоне проведения

Подрядчика обязали вернуть детсаду в Рассказове более 3,5 млн рублей за сорванный капремонт

5 февраля 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области обязал уфимскую компанию ООО «МД-АРТ Групп» вернуть 3,56 млн рублей детскому саду № 3 «Солнышко» в Рассказове. Эти деньги были перечислены подрядчику в качестве аванса за капитальный ремонт здания, однако работы так и не были выполнены в полном объёме. О решении

Пожар после схода вагонов в Мичуринске локализован, поезда идут в обход станции Кочетовка

5 февраля 2026
0
В Тамбовской области удалось взять под контроль крупный пожар, возникший после схода грузового поезда на станции Кочетовка в Мичуринск. Как сообщил глава региона Евгений Первышов, огонь локализован, угрозы для жителей и городской инфраструктуры нет. По уточнённым данным, возгорание затронуло 16

Из-за аварии на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задержаны восемь поездов

4 февраля 2026
0
Железнодорожное сообщение в южном направлении оказалось нарушено после схода грузового поезда с бензином на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. В результате инцидента задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих через Воронеж, сообщили в РЖД. От графика отстают поезда

Тамбовский «Пигмент» вложит 2 млрд рублей в обновление производства

4 февраля 2026
0
Крупнейший химический завод Тамбовской области — АО «Пигмент» — в 2026 году направит на модернизацию и развитие производства 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов. Объём инвестиций вырастет на треть по сравнению с 2025 годом, когда предприятие вложило 1,5 млрд рублей.

ТГУ имени Державина договорился о сотрудничестве с федеральным университетом Рио-де-Жанейро

4 февраля 2026
0
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина расширяет международное сотрудничество. Ректор ТГУ Павел Моисеев подписал договор о технологическом и научном сотрудничестве и обмене с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро. Документ был оформлен на площадке 13-го заседания

В Тамбовской области планируют повысить нормативы финансирования детсадов и школ

4 февраля 2026
0
Власти Тамбовской области готовят изменения в систему финансирования образовательных организаций. Как стало известно деловому изданию «Вердикт», в Тамбовскую областную Думу внесён законопроект, предусматривающий увеличение региональных нормативов финансирования детских садов и школ. Согласно

Суд окончательно запретил объединение: активы изъяты, «Ланта» остаётся в госсобственности

3 февраля 2026
0
Тамбовский областной суд подтвердил решение о запрете деятельности объединения, признанного экстремистским, и об изъятии его имущества в пользу государства. Таким образом, вступило в силу решение Октябрьского районного суда Тамбова, принятое ранее. Под запрет попала группа лиц, в которую входили
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, блокада, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги