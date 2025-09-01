|
В Первомайском округе чиновницу отправят под суд после тяжёлой травмы ребёнка на детской площадке
Вчера, 13:13
Комментариев: 0
Версия для печати
В Первомайском округе Тамбовской области завершено расследование уголовного дела по факту халатности чиновницы районной администрации, из-за которой пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, в апреле этого года на детской площадке в парке шли работы по демонтажу игрового оборудования. Территорию не огородили и не установили предупреждающие таблички. Вечером 24 апреля четверо детей спокойно прошли на площадку. Один из них — 10-летний мальчик — получил тяжёлую травму головы, когда на него обрушился каркас от демонтированной горки. Врачи квалифицировали травму как тяжкий вред здоровью.
Ответственность за организацию и безопасность работ, по версии следствия, лежала на сотруднице местной администрации. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), обвинение утверждено прокуратурой.
Теперь дело направлено в Первомайский районный суд. Чиновнице грозит до пяти лет лишения свободы.
Следствие и прокуратура подчёркивают, что безопасность детей должна быть приоритетом в работе органов местного самоуправления.
Фото: Следственное управление СКР по Тамбовской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.