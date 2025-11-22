Увеличение цен на такси после закрытия моста поставило жителей Умёта в трудное положение Комментариев: 0



По словам местных жителей, особенно тяжело приходится пенсионерам, которым необходимо ездить в областной центр на приём к врачам. «Люди просто не могут оплатить такие суммы. Либо ищем попутчиков, либо остаёмся заложниками ситуации», — жалуются жители.



Объезд действительно стал значительно длиннее: путь увеличился примерно на 170 км. Эксперты признают, что это объективно повысило нагрузку на таксистов, однако рост тарифов почти вдвое считают чрезмерным.



При этом не все жители склонны драматизировать ситуацию. В соцсетях напоминают, что расписание электричек остаётся удобным и позволяет добираться в Тамбов к началу рабочего дня и возвращаться вечером. Также местные жители отмечают, что ажиотаж вокруг продуктовых запасов был необоснован — дефицита в магазинах не наблюдается.



Кроме того, власти организовали временную автобусную схему: пассажиров перевозят двумя автобусами, которые работают до и после закрытого моста. Новое расписание действует на маршрутах «Кирсанов—Чутановка», «Кирсанов—Марьинка» и «Кирсанов—Рамза».



Напомним, мост через Ворону был закрыт 15 ноября после смещения пролётной балки примерно на 20 см. По предварительной версии, причиной стал проезд перегруженного грузовика. На объекте продолжаются противоаварийные работы, срок восстановления движения оценивается в 1,5–3 месяца. Для обследования привлечены специалисты из Тамбова, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.



