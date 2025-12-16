|
|
В Уварове эвакуировали лицей и кадетский корпус из-за письма о минировании
В Уварове 15 декабря экстренные службы проверили здания лицея и кадетского корпуса после анонимного сообщения о возможном минировании. Письмо с угрозой поступило на электронную почту в тот же день.
После получения информации из образовательных учреждений были эвакуированы педагоги и учащиеся. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных и правоохранительных служб, которые провели комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.
По итогам осмотра опасных предметов и веществ обнаружено не было. Угроза не подтвердилась, после завершения проверки занятия в учебных заведениях возобновились в штатном режиме.
В администрации Уварова обратились к жителям города с просьбой сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию. «Призываем жителей соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. В случае обнаружения бесхозных предметов необходимо сообщить в правоохранительные органы», — говорится в обращении.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли пакет решений, направленных на расширение мер поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. Соответствующие инициативы были внесены на рассмотрение главой региона Евгением Первышовым. Ключевым нововведением стал законопроект, принятый в
Депутаты Тамбовской областной Думы на заседании 19 декабря приняли во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год. Прогнозируемые доходы областной казны составят 79,8 млрд руб., расходы — 85,3 млрд руб., дефицит бюджета запланирован на уровне 5,5 млрд руб. Как отметил председатель Тамбовской
Жители крупнейшего жилого дома Тамбова — так называемого «пентагона» на улице Чичканова, 131 — вновь обратились на прямую линию к Президенту России Владимиру Путину, заявив о критическом состоянии здания и многолетнем бездействии чиновников. По их словам, капитального ремонта фасада дом ждёт уже
В Тамбовскую городскую Думу на имя её председателя Константина Кутейникова направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова. Документ, как сообщает деловое издание «Вердикт», имеется в распоряжении редакции. Авторы обращения
Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл личный приём граждан на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». В ходе встречи он пообщался с участниками и ветеранами специальной военной операции, рассмотрев четыре обращения. Как сообщается, основные вопросы, с которыми
Управление ФАС по Тамбовской области включило ООО «МД-АРТ ГРУПП» из Республики Башкортостан в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стал срыв государственного контракта на капитальный ремонт центра социальной помощи «Жемчужина леса» в Тамбовском районе. Как следует из данных на портале
В Тамбовской области создан Совет по демографической и семейной политике. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Первышов. Руководителем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева. В состав совета вошли представители профильных органов власти — министерств
Прокуратура Тамбовского района добилась изменения основания увольнения бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения, признанной виновной в мошенничестве с бюджетными средствами. Речь идёт о расторжении трудового договора в связи с утратой доверия. Как установила прокурорская проверка,
Ленинский районный суд Тамбова продлил срок содержания под стражей директору ЗАО «ДСУ-2» Роману Зудину, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил корреспонденту «ПроТамбова», мера пресечения продлена сразу на четыре месяца — до 14 апреля 2026 года включительно. Ранее, в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области, которым было признано незаконным решение регионального управления ФАС, принятое в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на капитальный ремонт моста через реку Разазовку
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Токарёвская птицефабрика» о возмещении ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам. Решение было принято на судебном заседании, состоявшемся сегодня. Как сообщил присутствовавший в суде главный редактор делового издания
Тамбовская область станет площадкой для проведения игр Первой телевизионной лиги КВН в 2026–2028 годах. Соответствующий меморандум подписали глава региона Евгений Первышов и руководитель Международного союза КВН Александр Масляков. Согласно договорённостям, Международный союз КВН возьмёт на себя
В Уварове 15 декабря экстренные службы проверили здания лицея и кадетского корпуса после анонимного сообщения о возможном минировании. Письмо с угрозой поступило на электронную почту в тот же день. После получения информации из образовательных учреждений были эвакуированы педагоги и учащиеся. На
Избирательная комиссия Тамбовской области предложила скорректировать порядок распределения депутатских мандатов по партийным спискам на выборах в областную Думу. Речь идёт о 25 «списочных» мандатах, которые распределяются между партиями, преодолевшими пятипроцентный барьер. Ещё 25 депутатов,
Совет по увековечению памяти выдающихся людей и исторических событий поддержал инициативу о присвоении имени Героя Российской Федерации Анатолия Ерёменко школе, которая строится в селе Бокино. Об этом сообщила пресс-служба Тамбовской городской Думы. Анатолий Ерёменко был командиром
Девятиэтажный недостроенный дом на улице Коммунальной, 46 в Тамбове планируется продать с торгов во втором квартале 2026 года. Об этом изданию «ПроТамбов» сообщила министр государственного жилищного, строительного и технического надзора Тамбовской области Инна Левченко. По словам министра, после
В понедельник, 15 декабря, в администрации Тамбова прошло рабочее совещание, на котором обсудили текущий статус реставрации мемориала «Вечный огонь», капитального ремонта школ № 21, 22 и 24, а также строительство модульного спортивного комплекса на Рязанской улице. По информации, озвученной на
Деловое издание «Вердикт» опубликовало анализ открытых отзывов жителей о работе пензенской сервисной компании «Территория жизни», которая управляет многоквартирными домами одноимённого застройщика. Речь идёт о жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». Как отмечает «Вердикт», редакция
Власти Тамбовской области официально подтвердили перенос сроков ввода в эксплуатацию сразу нескольких значимых социальных объектов. Завершение строительства трёх школ и дома-интерната для престарелых и инвалидов отложено на 2026 год. Речь идёт о школе на 1275 мест по улице Волжской в Тамбове,
Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций продолжает работу по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.