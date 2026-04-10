На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

При пожаре в многоэтажке на Астраханской в Тамбове погибли два человека

Вчера, 10:20
В Тамбове произошёл пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Астраханской, в результате которого погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы, после чего на место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в региональном управлении МЧС, тушение осложнялось сильным задымлением подъезда.

Из здания эвакуировали жителей, на месте также работали бригады скорой помощи, оказывая помощь пострадавшим.

Пожар удалось ликвидировать в 14:10. Огонь распространился на площади 41 квадратный метр. В тушении участвовали 7 единиц техники и 24 сотрудника личного состава.

В ходе обследования пострадавших квартир были обнаружены тела двух погибших.

Причины возгорания устанавливаются.
Аналитика «Вердикта»: выручка тамбовских гостиниц WFG резко снизилась в 2025 году

Вчера, 20:08
Тамбовские гостиницы, входящие в структуру гостинично-ресторанного холдинга We Family Group (WFG), по итогам 2025 года показали заметное ухудшение финансовых показателей. К такому выводу пришло деловое издание «Вердикт», проанализировав бухгалтерскую отчётность компаний. Наиболее существенное

В Тамбовской области в 2026 году отремонтируют шесть районных больниц и построят 10 новых медпунктов

10 апреля 2026
В Тамбовской области в 2026 году капитальный ремонт проведут сразу в шести районных больницах, одновременно с этим в регионе планируют построить десять новых медицинских объектов. О таких планах сообщил глава региона Евгений Первышов. Работы затронут Никифоровскую и Староюрьевскую центральные

В Тамбове сорвался конкурс на строительство дорог и коммуникаций за 280 млн рублей

10 апреля 2026
В Тамбове не удалось провести конкурс на строительство инженерной инфраструктуры и дорог в районе улицы имени Павла Строганова. На торги не поступило ни одной заявки, сообщили на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составляла 280 млн рублей. Работы планировалось выполнить с мая по

В Тамбове начали восстанавливать набережную после ремонта коллектора

10 апреля 2026
В Тамбове приступили к восстановлению благоустройства на набережной реки Цны после реконструкции канализационного коллектора. Об этом сообщили в компании «РКС-Тамбов». Сейчас специалисты ведут подготовительные работы — вывозят лишний грунт и готовят территорию к планировке. Далее предстоит

В Тамбове решили пока не отключать отопление из-за похолодания

10 апреля 2026
В Тамбове отопительный сезон решили продлить из-за ожидаемого похолодания и дождей. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков по итогам совещания с коммунальными службами. По его словам, пока принято решение не отключать отопление в течение ближайшей недели. Окончательную дату

Хоботово и Платоновку могут признать населёнными пунктами трудовой славы

9 апреля 2026
В Тамбовской области сразу два населённых пункта могут получить почётное звание «Населённый пункт трудовой славы». Соответствующий проект постановления правительство региона внесло в областную думу. Речь идёт о посёлке Хоботово Первомайского округа и селе Платоновка Рассказовского округа. Как

По делу экс-судьи Дробышевой прокуратура запросила миллионный штраф

9 апреля 2026
В Тамбовском областном суде 9 апреля прошли прения сторон по делу бывшей судьи Елены Дробышевой. Как сообщает «Вердикт», обвинение предложило назначить штраф в размере 1 млн рублей, тогда как защита заявила об отсутствии оснований для уголовной ответственности. Бывшую судью обвиняют по десяти

Арбитражный суд рассмотрит иск пороховому заводу в Котовске на 63,7 млн рублей

9 апреля 2026
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск к «Тамбовскому пороховому заводу» на сумму 63,7 млн рублей. Заявление подало местное ООО «Продснабстрой», следует из данных судебной картотеки. Суд уже принял иск к производству. Предварительное заседание назначено на 28 апреля. Компания требует

Тамбовчанам напомнили, куда нельзя выбрасывать ветки и листву

9 апреля 2026
С приходом весны в Тамбове началась активная уборка дворов и приусадебных участков. Вместе с этим жителям напомнили: ветки, листья, трава, ботва и земля не должны попадать в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов. В АО «Тамбовская сетевая компания» пояснили, что такие отходы быстро заполняют

В Тамбове начали подготовку к благоустройству набережной Студенца с экологического субботника

8 апреля 2026
В Тамбове стартовала подготовка к масштабному благоустройству набережной реки Студенец. Первый этап работ — расчистка русла и прибрежной территории — начался с экологического субботника. В уборке приняли участие сотрудники «Тамбовской сетевой компании», специалисты регионального министерства

За махинации с земельными участками в Тамбовском округе будут судить экс-главу Комсомольского сельсовета

8 апреля 2026
Бывшую главу администрации Комсомольского сельсовета в Тамбовском округе будут судить за незаконное предоставление земельных участков. Об этом сообщили в прокуратуре области. По данным следствия, с 2016 по 2023 годы она передала своим родственникам и знакомым 18 участков под личное подсобное

Жителя Моршанска приговорили к 18 годам колонии за госизмену и финансирование терроризма

8 апреля 2026
Суд вынес приговор жителю Моршанска Тамбовской области, признав его виновным в государственной измене, финансировании терроризма и призывах к экстремизму. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчине назначено 18 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, затем — в колонии

В Тамбовскую область назначен новый руководитель регионального СК — Андрей Степанов

8 апреля 2026
В Тамбовской области назначен новый исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СК России — им стал Андрей Степанов. Он уже приступил к работе, сменив на этом посту Андрея Чапанова. Степанов работает в правоохранительных органах более 20 лет. Начинал карьеру в прокуратуре, затем

Тамбовчанам ответят на вопросы о недвижимости и банкротстве по «горячей линии» Росреестра

7 апреля 2026
В апреле жители Тамбовской области смогут получить бесплатные консультации специалистов Росреестра по актуальным вопросам недвижимости и права. В регионе пройдут тематические «горячие линии». Обратиться за консультацией можно будет с 9:00 до 12:30 по следующим темам: 9 апреля — кадастровый учёт в

Фонтан «Дружба народов» в Тамбове запустят к концу апреля

7 апреля 2026
В Тамбове фонтан на Привокзальной площади планируют запустить 27 апреля — одновременно с началом работы других городских фонтанов. Сейчас на объекте завершается монтаж оборудования. В системе будет задействовано 80 насосов, после установки специалисты приступят к настройке и пусконаладочным

В Тамбовской области нашли нарушения при конкурсе на ремонт дороги

7 апреля 2026
Прокуратура Тамбовской области выявила нарушения при проведении конкурса на разработку проекта капитального ремонта дороги «Мучкапский – Покровка». Об этом сообщает издание «Вердикт». Контракт стоимостью 9,7 млн рублей разыгрывался в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На конкурс

Тамбовское ДСУ-2 готовится к банкротству на фоне долгов и уголовных дел

7 апреля 2026
Крупный дорожный подрядчик Тамбовской области — ЗАО «ДСУ-2» — намерен обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Об этом сообщает издание «Вердикт». Компания, которая долгие годы выполняла государственные и муниципальные контракты, оказалась в сложной финансовой ситуации. По итогам

В Тамбовской области могут сделать выходной на Радоницу в рекомендательном порядке

6 апреля 2026
В Тамбовской области рассматривают возможность введения дополнительного выходного дня на Радоницу — 21 апреля 2026 года. Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, работодателям в регионе рекомендуют дать сотрудникам выходной в этот

В Тамбовской области увеличили пособие на погребение

6 апреля 2026
В Тамбовской области повысили размер социального пособия на погребение. Соответствующие поправки в региональный закон приняли депутаты областной думы. Теперь выплата составит 9 678 рублей — это на 5,6% больше прежнего размера и соответствует федеральному уровню. Получить пособие смогут граждане,

Уроженец Моршанска, создатель «Циркона» Александр Леонов скончался на 75-м году жизни

6 апреля 2026
Тамбовская область потеряла одного из своих самых известных земляков. На 75-м году жизни скончался Александр Леонов — выдающийся инженер, генеральный конструктор НПО машиностроения и Герой Труда России. Он родился в 1950 году в Моршанске и прошёл путь от молодого инженера до одного из ключевых
