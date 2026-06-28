Подросток угнал незапертую машину в Жердевке, а у пьяного водителя конфисковали автомобиль Комментариев: 0



Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, 23 июня в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2115 с улицы Чкалова в Жердевке. Выяснилось, что владелец оставил машину незапертой, а ключи зажигания находились в салоне.



Полицейские обнаружили автомобиль неподалёку от места угона. К этому времени легковушка уже успела попасть в ДТП — у неё был повреждён передний бампер.



Подозреваемым оказался местный подросток. По его словам, он увидел незапертый автомобиль и решил прокатиться, однако не справился с управлением и врезался в ограждение.



По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. В полиции отметили, что с учётом возраста фигуранту может быть назначено условное наказание, а его родителям предстоит нести ответственность за причинённый ущерб.



Ещё один дорожный инцидент завершился судебным разбирательством. Жердевский районный суд признал виновным 26-летнего местного жителя в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.



Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. Несмотря на это, в ноябре 2025 года он вновь сел за руль своего ВАЗ-2110 в состоянии опьянения. После остановки сотрудниками Госавтоинспекции водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.



Суд назначил ему 250 часов обязательных работ, лишил водительских прав почти на два года — сроком на один год и 11 месяцев — а также постановил конфисковать автомобиль в доход государства. В Жердевском округе за последние дни произошли сразу два происшествия, связанных с нарушениями правил эксплуатации автомобилей. В одном случае подросток угнал оставленную без присмотра машину, в другом — местный житель лишился автомобиля за повторную пьяную езду.Как сообщили в УМВД России по Тамбовской области, 23 июня в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2115 с улицы Чкалова в Жердевке. Выяснилось, что владелец оставил машину незапертой, а ключи зажигания находились в салоне.Полицейские обнаружили автомобиль неподалёку от места угона. К этому времени легковушка уже успела попасть в ДТП — у неё был повреждён передний бампер.Подозреваемым оказался местный подросток. По его словам, он увидел незапертый автомобиль и решил прокатиться, однако не справился с управлением и врезался в ограждение.По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. В полиции отметили, что с учётом возраста фигуранту может быть назначено условное наказание, а его родителям предстоит нести ответственность за причинённый ущерб.Ещё один дорожный инцидент завершился судебным разбирательством. Жердевский районный суд признал виновным 26-летнего местного жителя в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. Несмотря на это, в ноябре 2025 года он вновь сел за руль своего ВАЗ-2110 в состоянии опьянения. После остановки сотрудниками Госавтоинспекции водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.Суд назначил ему 250 часов обязательных работ, лишил водительских прав почти на два года — сроком на один год и 11 месяцев — а также постановил конфисковать автомобиль в доход государства.



