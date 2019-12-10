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Чтобы не возвращать долг, житель Жердевки донёс на кредитора в полицию
Сегодня, 08:05
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Люди не перестают удивлять нас своей смекалкой и наглостью, чтобы не возвращать долг, житель области донёс на товарища в полицию. Житель Жердевки взял взаймы у знакомого 2 тысячи рублей и решил их не отдавать, он оговорил своего кредитора, мол, у него украли деньги.
С учетом мнения государственного обвинителя, личности злоумышленника, суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, возложив на него обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа
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