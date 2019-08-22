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В микрорайоне «Майский» планируют построить храм - ранее чиновники выступали против
Вчера, 16:22
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В микрорайоне «Майский», планируют построить храм, об этом заявил представитель управления архитектуры и градостроительства области Александр Филатов на встрече с жителями микрорайона.
«Земельный участок в Майском предоставлен Тамбовской епархии под строительство храма, сейчас ведется оформление документов», — приводит слова Александра Филатова портал «Новый Тамбов».
Участок площадью 2,5 га под культовое сооружение располагается в границах улиц Рылеева, Тамбовские зори, Студенческой и Рылеева-дублера в районе детского сада «Маленький принц».
Ранее комитет по управлению имуществом Тамбовской области высказывался категорически против возможности предоставления земельного участка в «Майском» под строительство храма, поскольку рассматриваемые земли передавались в собственность области на условиях их предоставления многодетным семьям и под строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В этой связи депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров направил обращение в прокуратуру области с просьбой дать оценку законности рассматриваемых действий.
Фото - «Новый Тамбов»
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