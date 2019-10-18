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Депутат предложил сделать улицу Советскую односторонней
Сегодня, 09:31
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Председатель общественного совета «Безопасные дороги», депутат областной Думы от партии «Единая Россия» Юрий Кузьменко в интервью ИА «Онлайн Тамбов.ру» для решения транспортного вопроса в центре города Тамбова предложил сделать улицу Советскую односторонней.
«Предлагается сделать одностороннее движение по улице Советской по направлению от стадиона Динамо к Комсомольской площади и по улице Карла Маркса в обратном направлении», - заявил Юрий Кузьменко.
Кроме того депутат высказался насчет камер фотовидеофиксации. «Многие считают, что камеры – это средство зарабатывания денег частными структурами. Я с этим не согласен. Это хорошее средство профилактики», - убежден единоросс.
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