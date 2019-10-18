Жители Тамбова: «Просим увеличить количество похлёбки» 0 Несмотря на то, что IX Международная Покровская ярмарка прошла еще неделю назад, продолжаются обсуждения данного глобального события.

После публикации в СМИ власти вмешались в ситуацию с земельными участками на болоте 0 14 октября на сайте издания «ПРАВО68» было опубликовано журналистское расследование, связанное с выделением земельных участков многодетным семьям на болоте в селе Куксово в Тамбовском районе.

Управление ТЭК и ЖКХ проигнорировало позицию жителей Сосновского района 0 Завершилось обсуждение проекта корректировки территориальной схемы по обращению с отходами.

ООО «Контакт» пытается навязать свои условия драмтеатру 0 ООО «Контакт подало в суд на Тамбовский государственный драматический театр об обязательстве заключить договор об аренде нежилых помещений на условиях, указанных в проекте договора, предложенном ООО «Контакт», - сообщает «ПРАВО68».

В Рассказовской ЦРБ несколько месяцев не работает рентгеновский кабинет 0 Жители города Рассказово и района возмущены тем, что в Рассказовской поликлинике уже несколько месяцев не работает рентгеновский кабинет.

После очередного поражения ушел в отставку Александр Григорян 0 После очередного поражения теперь от ФК «Урал» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ пост главного тренера ФК «Тамбов» покинул Александр Григорян. В настоящее время наша команда занимает последнее место.

Подведены итоги конкурса «Лидеры Тамбовщины» 0 19 октября состоялся финал управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины», где лично глава администрации области Александр Никитин наградил полуфиналистов и победителей проекта.

Депутат предложил сделать улицу Советскую односторонней 0 Председатель общественного совета «Безопасные дороги», депутат областной Думы от партии «Единая Россия» Юрий Кузьменко в интервью ИА «Онлайн Тамбов.ру» для решения транспортного вопроса в центре города Тамбова предложил сделать улицу Советскую односторонней.

Силовики нагрянули с обыском в кабинет вице-губернатора Сергея Иванова 0 Сегодня сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обыском в кабинет заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова, - сообщает «ПроТамбов».

Депутат хочет через суд добиться запрета деятельности ритуалок в жилых домах 0 Октябрьский районный суд города Тамбова принял к производству исковое заявление депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова о признании незаконным бездействия прокуратуры Октябрьского района в части непринятия мер прокурорского реагирования в отношении Роспотребнадзора по вопросу

Товарооборот Покровской ярмарки составил 137,5 млн рублей 0 В этом году товарооборот Покровской ярмарки составил 137,5 млн рублей.

Курган в Сосновском районе включен в список объектов археологического наследия 0 Курган-1 у деревни Отрезы в Сосновском районе включен в список выявленных объектов археологического наследия.

Основание новой школы в Мичуринске было усилено 0 Вчера заказчик и генеральный подрядчик – АО «АИЖК Тамбовской области» провели пресс-тур по новой школе в Мичуринске для региональных журналистов.

Более 5 тысяч детей смогут получить поддержку от государства 0 На заседании комитета по труду и социальной политике областной Думы депутаты рассмотрели проект закона «Об установлении на 2020 год величины прожиточного минимума для детей в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребёнка».

Девочка в слезах просила у пассажиров 12 рублей 0 Федеральные СМИ пишут, что в Тамбове произошла очередная вопиющая ситуация - кондуктор маршрута №18С заставила несовершеннолетнюю девочку просить деньги у пассажиров, так как ее транспортная карта не сработала.

Задержан по обвинениям в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области 0 Вчера в Тамбове около администрации города был задержан заместитель главы администрации области курирующий имущественные вопросы Глеб Чулков.

РЕН ТВ: «Миллионы бюджетных средств оказались закопаны в тамбовский чернозем» 0 Федеральные СМИ, в том числе телеканал «РЕН ТВ» опубликовали результаты проверки «Общероссийского народного фронта» на стройках века в Тамбовской области.

Акции губернатора Александра Никитина взлетели вверх 0 Агентство «ПолитБрокер» вновь повысило акции главы администрации области Александра Никитина, которые все растут и растут.

Жители Мичуринска о ситуации с теплоснабжением: «Опять обманули, причем дважды» 0 В городе Мичуринске напряженной остается ситуация с пуском теплоснабжения в жилые дома. После крупной коммунальной аварии в микрорайоне второй Мичуринск произошел очередной порыв магистрали на ул. Клубная.