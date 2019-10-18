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ООО «Контакт» пытается навязать свои условия драмтеатру
Сегодня, 08:58
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ООО «Контакт подало в суд на Тамбовский государственный драматический театр об обязательстве заключить договор об аренде нежилых помещений на условиях, указанных в проекте договора, предложенном ООО «Контакт», - сообщает «ПРАВО68».
Весной текущего года бывший директор театра Пётр Куликов уведомил ООО «Контакт», что учреждение не собирается продлевать договор аренды, поскольку есть иные планы распоряжения арендованной площадью. Через некоторое время Петр Куликов был уволен с должности без объяснения причин.
Ранее руководителем предприятия ООО «Контакт» («Классик») был председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев.
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