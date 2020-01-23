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Тамбовские чиновники не вошли в кадровый резерв Президента РФ
Сегодня, 14:11
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В обновлённый состав резерва управленческих кадров Президента РФ ни вошел, ни один чиновник из Тамбовской области. В прошлом году в этот список входило два представителя от нашего региона: вице-губернатор Олег Иванов и глава города Тамбова Сергей Чеботарев.
Всего в состав резерва вошли 142 человека – представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.
В период после утверждения предыдущего состава резерва в декабре 2017 года шесть человек назначены на различные должности Президентом Российской Федерации.
Всего получили новые назначения 39 представителей резерва.
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