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В Тамбове вандалы начали рушить объект культурного наследия
Сегодня, 08:21
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В городе Тамбове объект культурного наследия по улице Советская, 61 рядом с домом-музеем Чичерина на днях подвергся нападению вандалов. Неизвестные лица разобрали крышу деревянного дома в центре города.
— По распоряжению главы города Сергея Чеботарёва к выяснению обстоятельств произошедшего подключились соответствующие органы администрации. В настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, который имеет большое значение для архитектурного комплекса в старейшей части города, — сообщает пресс-служба горадминистрации.
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