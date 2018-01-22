|
|
Объем инвестиций в «Мичуринскую долину» составит порядка 12,5 млрд. рублей
В этом году на территории Мичуринского района и города Мичуринска планируется начать строительство научно-технического центра «Мичуринская долина», объем инвестиций составит порядка 12,5 млрд. рублей. Научно-технический центр «Мичуринская долина» предоставит 2 тысячи новых рабочих мест для специалистов. Благодаря научным разработкам специалистов центра в течение ближайших 10 лет производство плодов и ягод вырастет до 10 млн. тонн.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Октябрьский районный суд города Тамбова вынес приговор мужчине, которого признали виновным в покушении на убийство.
В этом году на территории Мичуринского района и города Мичуринска планируется начать строительство научно-технического центра «Мичуринская долина», объем инвестиций составит порядка 12,5 млрд. рублей.
В областном Центре развития творчества в Тамбове открылась выставка «Шерстяная акварель», работы представили дети и педагоги из Мичуринска и Инжавинского района.
Сегодня Тамбовский районный совет народных депутатов избрал депутата областной Думы, генерального директора ООО «Жупиков» Алексея Бородина на должность главы района.
Мичуринским межрайонным следственным отделом по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пенсионера Срипкина Алексея Федоровича по статье убийство УК РФ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России по Тамбовской области была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которая организовала легализацию незаконных мигрантов из Центрально-азиатского региона
В Тамбове продолжают убирать городские улицы после обильных осадков, высота выпавшего снежного покрова оценивается в 20 сантиметров.
В Тамбове на улице Базарной в районе дома №166 водитель «Nissan» сбил 17-летнюю школьницу, которая переходила дорогу, в зоне видимости пешеходного перехода.
По информации администрации города Котовска в минувшем году в местном роддоме не было зарегистрировано ни одного случая отказа от новорожденных
Тамбовскую область в выходные буквально засыпало снегом, практически выпала месячная норма осадков.
ГИБДД просит оказать помощь в поиске свидетелей ДТП на территории города Тамбова.
На ближайшем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрят проект об индексации минимальных окладов, минимальных ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Тамбова.
На территории Тамбовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, уже несколько часов подряд идет обильный снег.
18 января в Тамбовском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Котовского городского суда по уголовному делу экс-главы города Тамбова Юрия Рогачева
В 2017 году цены на продовольственные товары выросли на 0,5% - сообщает Тамбовстат.
В 2017 году по информации данным Главного управления МЧС России в Тамбовской области, зарегистрировано 827 пожаров, что на 10,2% меньше прошлого года.
Прокуратура Ленинского района Тамбова после обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова установила, что предварительное расследование по факту уничтожения фонтана «Фестивальная площадка» в Парке культуры и отдыха в районе ТРЦ «Рио» в Тамбове завершили незаконно.
В прошлом году в Тамбове родилось 3726 малышей, причем зафиксирован рекорд рождаемости двойняшек.
В Моршанском районе местный житель был осужден за убийство. Как установлено судом осенью 2017 года пострадавший встретил в кафе двух знакомых.
Ремонт дорог по улицам Красная, Носовская и Октябрьская в районе центрального рынка города Тамбова будет выполнять новый подрядчик.
По итогам 2017 года российская АРТ-фолк группа "ЕжеВикА" опередила по количеству клипов, созданных поклонниками творчества на You Tube, такие известные группы, как "Мельница", "Калевала" и "Калина фолк".