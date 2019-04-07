О доступности медицинской помощи Комментариев: 0



Оптимизация здравоохранения в основном сводится к мерам по сокращению медицинских учреждений, особенно в сельской местности, численности работников, что в итоге приводит к ухудшению оказания услуг, росту смертности. Единичные свежепостроенные медцентры в крупных городах не спасают положения, равно как и частные дорогостоящие медицинские заведения.



Подобные реформы наводят на мысли, позволяющие провести определённые параллели. Если почитать документы, связанные с генеральным планом Ост (программой закрепления господства Третьего рейха в Восточной Европе), то один из основных пунктов предусматривал уменьшение в том числе русского населения в результате организованного снижения рождаемости и ликвидации медицинского и санитарного обслуживания. На дворе 2019 год, враг, который планировал ослабить русский народ до такого состояния, чтобы он уже не смог оправиться, разбит 74 года назад, тогда что происходит?



ОТ ЧЕГО УМИРАЕМ?



В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в два раза. В 2018 г. в регионе умерло 15645 человек, основные причины смерти: новообразования – 1862 случая, болезни системы кровообращения – 6211, болезни органов пищеварения – 657, другие причины. Многих смертей удалось бы избежать при ранней корректной диагностике заболеваний и своевременной оперативной медпомощи. Настораживает и рост заболеваемости в 2018 г. по 19 формам инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекцией – на 13,6%, внебольничными пневмониями – на 38,5%.



Высока доля смертности в трудоспособном возрасте. К слову, новый пенсионный возраст для мужчин по «душевной доброте» руководителей страны позволит нам пожить на пенсии аж почти три года (средняя продолжительность жизни мужчин в регионе – 67,72 года), да и то при условии, что хватит стажа для выхода на пенсию, в противном случае – ещё пять лет дотягивать до социальной.



Младенческая смертность за прошлый год в Тамбовской области на 40% выросла, хотя введён в эксплуатацию ультрасовременный перинатальный центр. По информации управления здравоохранения в 2017 г. в Тамбовской области умер 71 ребёнок, в том числе смерть детей наступила вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей медицинскими работниками и вовремя не поставленными правильными диагнозами.



Негативным образом на воспроизводство населения оказывает искусственное прерывание беременности. Причин данному явлению немало, среди прочего ненадёжное социально-экономическое положение семьи или конкретной женщины, отсутствие возможности для достойной жизни. Как-то на встрече с горожанами завязался разговор с молодой мамой, у которой двое детей, воспитывает их она одна, заработная плата 15 тыс. руб., и как выживать троим на эти крохи? В 2017 г. в Тамбовской области родилось 8908 детей, количество абортов – 3725. Среднеобластные показатели абортов превышены в следующих учреждениях: Моршанской, Уваровской, Сосновской ЦРБ, в больницах города Тамбова.



ПОМОГИ СЕБЕ САМ, ИЛИ В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА?



Аналогичные общероссийским негативные процессы в здравоохранении мы наблюдаем и в Тамбовской области. На смену постоянной доступной медпомощи по месту жительства в сельские населённые пункты изредка заезжает автопоезд «Забота», и непременно вместе с партийным активом «Единой России». Вместо создания ФАПов на базе домовых хозяйств организуют пункты оказания первой помощи с аптечками и средствами связи с ближайшим лечебным учреждением. Вот такая «высокотехнологичная» медицинская помощь из разряда помоги себе сам и соседу.



Страшные новости приходят из разных уголков России – то тут, то там не довезли пациента до больницы по разбитым дорогам, или больной не дождался помощи. Особенно в снежную погоду или в распутицу мало шансов дождаться оперативной медицинской помощи – карета скорой из райцентра до отдалённого села попросту может не добраться. Сегодня принято все беды сваливать на советский период времени, так вот тогда действовала санавиация, в каждом селе работали ФАПы, где проводились медицинские процедуры, продавались лекарства, раз в одну-две недели приезжали стоматологический кабинет и прочие специалисты.



Когда человек молод и здоров, его мало волнует количество койко-мест или закрытие отделений в какой-то районной больнице. Но когда приходит болезнь, как правило, нежданно, с головой погружаешься в игру на выживание не только с точки зрения, где получить медицинскую помощь, но и на какие средства это сделать. Даже лечение банального ОРЗ выливается в рублёвом эквиваленте в тысячу и более. Или, например, такое радостное событие, как рождение новой жизни, – во весь рост встаёт вопрос, а где рожать? Наверное, уже лет десять как в сельских районах практически повсеместно закрыты родильные дома, теперь наступил черёд малых городов. В 2018 году приказом управления здравоохранения области функционирование родильного отделения в котовской больнице приостановлено из-за дефицита врачей, да и оборудование оставляет желать лучшего. Будущих мам направляют в областной центр.



На фоне сокращения медучреждений количество обращений в них не снижается, а наоборот растёт. Одновременно в государственных учреждениях здравоохранения происходит замещение бесплатной медицинской помощи платной, особенно если необходимо оперативное вмешательство. В России с 2005 по 2016 год объём платных медицинских услуг населению вырос со 110 миллиардов до 572 миллиардов рублей в год. Тем временем на сайте обращений к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину читаем: «Хотелось бы у вас узнать, как мне записаться к врачу-неврологу, наблюдаюсь в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3» поликлиника г. Тамбова по ул. Советской. Пытаюсь записаться уже как 2,5 месяца, но запись на полгода, в чём тогда заключается бесплатная медицина – умереть около больницы?» – пишет мужчина.



«РАЗОЧАРОВАНИЯ ОДНИ ОТ СТРАНЫ, ОТ ОБЛАСТИ, ОТ РАЙОНА»



По данным Росстата, за годы оптимизации сферы здравоохранения с 2000 по 2017 г. на территории Тамбовской области сократилось число больниц – со 142 до 44, поликлиник – с 223 до 95, фельдшерско-акушерских пунктов – с 573 до 432.



Может быть, кардинальным образом улучшилась медпомощь в больницах, которые не закрыты? «Хотела бы обратить внимание на Кирсановскую больницу по адресу: Рабоче-Крестьянская, 77. Точнее, на её состояние. У меня там лежит сестра в хирургическом отделении. Сказать, что это условия для больных, – ничего не сказать. Уборная в полном хаосе, всё держится на честном слове, в туалет сходить невозможно – он не закрывается и выглядит так, будто всё рухнет. Градусник один на всю палату, а то, может, и на весь этаж!!! Сил нет смотреть на наши больницы!!! Будто там не люди лежат!!! Разочарования одни от страны, от области, от района!» – пишет губернатору Кристина Шинкина.



Особенно тяжёлая ситуация в сельской местности, где оптимизация приводит к уменьшению числа пролеченных сельчан. По информации управления здравоохранения области отмечается низкая выявляемость хронических заболеваний в Никифоровской, Знаменской, Сосновской, Ржаксинской, Мичуринской ЦРБ – в 10 раз ниже, чем в среднем по Тамбовской области. В указанных территориях на более половине ФАПов в течение года не выявлено ни одного социально значимого заболевания, что свидетельствует о низком качестве проводимых осмотров и недостаточной квалификации медицинских работников. Давление измерят, укол сделают и на том спасибо. Но надо отдать должное нашим врачам, медицинским сёстрам и другим сотрудникам здравоохранения, которые в большинстве своём, несмотря на проблемы, вкладывают сердце и силы в лечение больных.



В моём родном Петровском районе за последние семь лет количество койко-мест сократилось почти в два раза, с 159 до 87 коек, не говоря про закрытие целых отделений. Зато в настоящее время действует 15 коек сестринского ухода на платной основе. Если сравнивать с началом 2000-х годов, то тогда в Петровском районе действовали 232 койко-места в круглосуточных стационарах и 33 койко-места в дневных стационарах. За годы оптимизации закрыты или реорганизованы следующие медучреждения: Волчковская, Шехманская, Плавицкая, Ситовская участковые больницы и Успеновская амбулатория, множество ФАПов.



ВОПИЮЩИЕ ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА



Качество медицинской помощи зависит не только от местности, где проживает гражданин – город или село, но и от региона. Счётная палата вскрыла вопиющие примеры социального неравенства в Тамбовской области и в других регионах страны в сфере оказания медицинской помощи. По программе госгарантий 2017 года подушевой норматив должен был быть не ниже 14 384,6 руб. (8896 руб. – средства ОМС и 3488,6 руб. из бюджета региона). Но многие регионы, куда входит и Тамбовская область, значительно уменьшали свою долю обязательств, снижая её до полутора тысяч рублей. Выявлена диспропорция по базовой ставке медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара. Если у наших соседей в 2018 г. ставка составляла: в Пензенской области – 11,9 тыс. руб., в Липецкой области – 12,6 тыс. руб., то в Тамбовской области – всего 4,7 тыс. руб.



В основном первый этап оптимизации сферы здравоохранения пройден, закрыто достаточное количество медучреждений, хотя ещё не вечер. Следующий этап, реализующийся параллельно, – полномасштабное замещение бесплатной медицинской помощи платной. По моему мнению, это не реформы, а планомерное уничтожение бесплатного здравоохранения для широкого круга граждан.



Возникает закономерный вопрос, который был поставлен в начале статьи, что происходит и как расценивать подобную планомерную вредительскую политику руководства страны и регионов?



Артем Александров Несколько лет назад Счётная палата РФ констатировала, что реформа здравоохранения не привела к росту эффективности и доступности медицинской помощи. С начала 2000-х годов оказались ликвидированы половина больниц, треть больничных коек и каждая десятая поликлиника. Таким образом, мы приближаемся к показателям Российской империи 1913 года.Оптимизация здравоохранения в основном сводится к мерам по сокращению медицинских учреждений, особенно в сельской местности, численности работников, что в итоге приводит к ухудшению оказания услуг, росту смертности. Единичные свежепостроенные медцентры в крупных городах не спасают положения, равно как и частные дорогостоящие медицинские заведения.Подобные реформы наводят на мысли, позволяющие провести определённые параллели. Если почитать документы, связанные с генеральным планом Ост (программой закрепления господства Третьего рейха в Восточной Европе), то один из основных пунктов предусматривал уменьшение в том числе русского населения в результате организованного снижения рождаемости и ликвидации медицинского и санитарного обслуживания. На дворе 2019 год, враг, который планировал ослабить русский народ до такого состояния, чтобы он уже не смог оправиться, разбит 74 года назад, тогда что происходит?В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в два раза. В 2018 г. в регионе умерло 15645 человек, основные причины смерти: новообразования – 1862 случая, болезни системы кровообращения – 6211, болезни органов пищеварения – 657, другие причины. Многих смертей удалось бы избежать при ранней корректной диагностике заболеваний и своевременной оперативной медпомощи. Настораживает и рост заболеваемости в 2018 г. по 19 формам инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекцией – на 13,6%, внебольничными пневмониями – на 38,5%.Высока доля смертности в трудоспособном возрасте. К слову, новый пенсионный возраст для мужчин по «душевной доброте» руководителей страны позволит нам пожить на пенсии аж почти три года (средняя продолжительность жизни мужчин в регионе – 67,72 года), да и то при условии, что хватит стажа для выхода на пенсию, в противном случае – ещё пять лет дотягивать до социальной.Младенческая смертность за прошлый год в Тамбовской области на 40% выросла, хотя введён в эксплуатацию ультрасовременный перинатальный центр. По информации управления здравоохранения в 2017 г. в Тамбовской области умер 71 ребёнок, в том числе смерть детей наступила вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей медицинскими работниками и вовремя не поставленными правильными диагнозами.Негативным образом на воспроизводство населения оказывает искусственное прерывание беременности. Причин данному явлению немало, среди прочего ненадёжное социально-экономическое положение семьи или конкретной женщины, отсутствие возможности для достойной жизни. Как-то на встрече с горожанами завязался разговор с молодой мамой, у которой двое детей, воспитывает их она одна, заработная плата 15 тыс. руб., и как выживать троим на эти крохи? В 2017 г. в Тамбовской области родилось 8908 детей, количество абортов – 3725. Среднеобластные показатели абортов превышены в следующих учреждениях: Моршанской, Уваровской, Сосновской ЦРБ, в больницах города Тамбова.Аналогичные общероссийским негативные процессы в здравоохранении мы наблюдаем и в Тамбовской области. На смену постоянной доступной медпомощи по месту жительства в сельские населённые пункты изредка заезжает автопоезд «Забота», и непременно вместе с партийным активом «Единой России». Вместо создания ФАПов на базе домовых хозяйств организуют пункты оказания первой помощи с аптечками и средствами связи с ближайшим лечебным учреждением. Вот такая «высокотехнологичная» медицинская помощь из разряда помоги себе сам и соседу.Страшные новости приходят из разных уголков России – то тут, то там не довезли пациента до больницы по разбитым дорогам, или больной не дождался помощи. Особенно в снежную погоду или в распутицу мало шансов дождаться оперативной медицинской помощи – карета скорой из райцентра до отдалённого села попросту может не добраться. Сегодня принято все беды сваливать на советский период времени, так вот тогда действовала санавиация, в каждом селе работали ФАПы, где проводились медицинские процедуры, продавались лекарства, раз в одну-две недели приезжали стоматологический кабинет и прочие специалисты.Когда человек молод и здоров, его мало волнует количество койко-мест или закрытие отделений в какой-то районной больнице. Но когда приходит болезнь, как правило, нежданно, с головой погружаешься в игру на выживание не только с точки зрения, где получить медицинскую помощь, но и на какие средства это сделать. Даже лечение банального ОРЗ выливается в рублёвом эквиваленте в тысячу и более. Или, например, такое радостное событие, как рождение новой жизни, – во весь рост встаёт вопрос, а где рожать? Наверное, уже лет десять как в сельских районах практически повсеместно закрыты родильные дома, теперь наступил черёд малых городов. В 2018 году приказом управления здравоохранения области функционирование родильного отделения в котовской больнице приостановлено из-за дефицита врачей, да и оборудование оставляет желать лучшего. Будущих мам направляют в областной центр.На фоне сокращения медучреждений количество обращений в них не снижается, а наоборот растёт. Одновременно в государственных учреждениях здравоохранения происходит замещение бесплатной медицинской помощи платной, особенно если необходимо оперативное вмешательство. В России с 2005 по 2016 год объём платных медицинских услуг населению вырос со 110 миллиардов до 572 миллиардов рублей в год. Тем временем на сайте обращений к главе администрации Тамбовской области Александру Никитину читаем: «Хотелось бы у вас узнать, как мне записаться к врачу-неврологу, наблюдаюсь в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3» поликлиника г. Тамбова по ул. Советской. Пытаюсь записаться уже как 2,5 месяца, но запись на полгода, в чём тогда заключается бесплатная медицина – умереть около больницы?» – пишет мужчина.По данным Росстата, за годы оптимизации сферы здравоохранения с 2000 по 2017 г. на территории Тамбовской области сократилось число больниц – со 142 до 44, поликлиник – с 223 до 95, фельдшерско-акушерских пунктов – с 573 до 432.Может быть, кардинальным образом улучшилась медпомощь в больницах, которые не закрыты? «Хотела бы обратить внимание на Кирсановскую больницу по адресу: Рабоче-Крестьянская, 77. Точнее, на её состояние. У меня там лежит сестра в хирургическом отделении. Сказать, что это условия для больных, – ничего не сказать. Уборная в полном хаосе, всё держится на честном слове, в туалет сходить невозможно – он не закрывается и выглядит так, будто всё рухнет. Градусник один на всю палату, а то, может, и на весь этаж!!! Сил нет смотреть на наши больницы!!! Будто там не люди лежат!!! Разочарования одни от страны, от области, от района!» – пишет губернатору Кристина Шинкина.Особенно тяжёлая ситуация в сельской местности, где оптимизация приводит к уменьшению числа пролеченных сельчан. По информации управления здравоохранения области отмечается низкая выявляемость хронических заболеваний в Никифоровской, Знаменской, Сосновской, Ржаксинской, Мичуринской ЦРБ – в 10 раз ниже, чем в среднем по Тамбовской области. В указанных территориях на более половине ФАПов в течение года не выявлено ни одного социально значимого заболевания, что свидетельствует о низком качестве проводимых осмотров и недостаточной квалификации медицинских работников. Давление измерят, укол сделают и на том спасибо. Но надо отдать должное нашим врачам, медицинским сёстрам и другим сотрудникам здравоохранения, которые в большинстве своём, несмотря на проблемы, вкладывают сердце и силы в лечение больных.В моём родном Петровском районе за последние семь лет количество койко-мест сократилось почти в два раза, с 159 до 87 коек, не говоря про закрытие целых отделений. Зато в настоящее время действует 15 коек сестринского ухода на платной основе. Если сравнивать с началом 2000-х годов, то тогда в Петровском районе действовали 232 койко-места в круглосуточных стационарах и 33 койко-места в дневных стационарах. За годы оптимизации закрыты или реорганизованы следующие медучреждения: Волчковская, Шехманская, Плавицкая, Ситовская участковые больницы и Успеновская амбулатория, множество ФАПов.Качество медицинской помощи зависит не только от местности, где проживает гражданин – город или село, но и от региона. Счётная палата вскрыла вопиющие примеры социального неравенства в Тамбовской области и в других регионах страны в сфере оказания медицинской помощи. По программе госгарантий 2017 года подушевой норматив должен был быть не ниже 14 384,6 руб. (8896 руб. – средства ОМС и 3488,6 руб. из бюджета региона). Но многие регионы, куда входит и Тамбовская область, значительно уменьшали свою долю обязательств, снижая её до полутора тысяч рублей. Выявлена диспропорция по базовой ставке медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара. Если у наших соседей в 2018 г. ставка составляла: в Пензенской области – 11,9 тыс. руб., в Липецкой области – 12,6 тыс. руб., то в Тамбовской области – всего 4,7 тыс. руб.В основном первый этап оптимизации сферы здравоохранения пройден, закрыто достаточное количество медучреждений, хотя ещё не вечер. Следующий этап, реализующийся параллельно, – полномасштабное замещение бесплатной медицинской помощи платной. По моему мнению, это не реформы, а планомерное уничтожение бесплатного здравоохранения для широкого круга граждан.Возникает закономерный вопрос, который был поставлен в начале статьи, что происходит и как расценивать подобную планомерную вредительскую политику руководства страны и регионов?Артем Александров



