«Кормят, извините, но как ПОРОСЯТ» Комментариев: 0



В настоящее время в районе сложилась критическая ситуация в сфере здравоохранения. По мнению жителей района в хирургическом отделении не могут сделать элементарную операцию при аппендиците, родильное отделение закрыли, наблюдается острая нехватка профессиональных кадров.



«До чего же уже довели нашу больницу... Половина врачей разбежалось, а новые не приходят! На прием к оставшимся нужно записываться за месяц! А еще недавно узнали о закрытии роддома, что же это за город в котором даже родить нельзя?! Кто должен заниматься решением этих вопросов? Нынешняя власть сложила руки и не шевелится, только все закрывают», - пишут губернатору жители района.



«Беспределу просто нет предела. Здравоохранение Жердевского района просто в ужасном состоянии, нет ни одного плюса, только минусы. И мы Вам их перечислим, – сообщают они. – Терапевтическое и хирургическое отделения ЦРБ:

1. Грязные палаты, полы моют раз в день.



2. Кормят, извините, но как ПОРОСЯТ: макароны просто замоченные водой, их даже не варят, они даже намазываются на хлеб. Еда невкусная и скудная. В тюрьмах, наверное, кормят лучше…», - отрывок из другого обращения жителей Жердевского района.

По заявленным фактам в настоящее время управление здравоохранения Тамбовской области проводит проверку.

«Все поедут рожать в тамбовский перинатальный центр, – сообщило LifeTambov.ru руководство Жердевской районной ЦРБ. – Это практикуется уже давно».



По данным Росстата, за годы оптимизации сферы здравоохранения с 2000 по 2017 г. на территории Тамбовской области сократилось число больниц – со 142 до 44, поликлиник – с 223 до 95, фельдшерско-акушерских пунктов – с 573 до 432. Жители Жердевского района Тамбовской области обращаются к главе администрации региона Александру Никитину с просьбой разобраться в ситуации с районной больницей, которая находится в подчинении управления здравоохранения области.В настоящее время в районе сложилась критическая ситуация в сфере здравоохранения. По мнению жителей района в хирургическом отделении не могут сделать элементарную операцию при аппендиците, родильное отделение закрыли, наблюдается острая нехватка профессиональных кадров.«До чего же уже довели нашу больницу... Половина врачей разбежалось, а новые не приходят! На прием к оставшимся нужно записываться за месяц! А еще недавно узнали о закрытии роддома, что же это за город в котором даже родить нельзя?! Кто должен заниматься решением этих вопросов? Нынешняя власть сложила руки и не шевелится, только все закрывают», - пишут губернатору жители района.«Беспределу просто нет предела. Здравоохранение Жердевского района просто в ужасном состоянии, нет ни одного плюса, только минусы. И мы Вам их перечислим, – сообщают они. – Терапевтическое и хирургическое отделения ЦРБ:1. Грязные палаты, полы моют раз в день.2. Кормят, извините, но как ПОРОСЯТ: макароны просто замоченные водой, их даже не варят, они даже намазываются на хлеб. Еда невкусная и скудная. В тюрьмах, наверное, кормят лучше…», - отрывок из другого обращения жителей Жердевского района.По заявленным фактам в настоящее время управление здравоохранения Тамбовской области проводит проверку.«Все поедут рожать в тамбовский перинатальный центр, – сообщило LifeTambov.ru руководство Жердевской районной ЦРБ. – Это практикуется уже давно».По данным Росстата, за годы оптимизации сферы здравоохранения с 2000 по 2017 г. на территории Тамбовской области сократилось число больниц – со 142 до 44, поликлиник – с 223 до 95, фельдшерско-акушерских пунктов – с 573 до 432.



