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» » Жители отстояли «Спортивный» сквер

Жители отстояли «Спортивный» сквер

Вчера, 21:08
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Жители отстояли «Спортивный» сквер Сегодня на собрании в лицеи № 28 жители города Тамбова добились пересмотра решения об установки в районе сквера по ул. Чичканова/Володарского монументального объекта – памятника Николаю Рябову, который решили поставить в другом месте. По просьбе жителей, которые проживают в сквере «Володарского» памятник решили поставить там. Выступили за поддержку решения депутатов городской Думы, то есть по установке памятника в районе сквера по ул. Чичканова/Володарского лишь 2 горожанина из 80 присутствующих.

«Следующий этап будем добиваться завершения намеченного благоустройства, в том числе необходимо оборудовать баскетбольную площадку, установить спортивные тренажеры, убрать незаконно установленные гаражи. Это отличный и показательный пример, что объединившись, граждане могут свернуть горы и пересмотреть уже принятое решение, которое изначально не было согласовано с горожанами», - считает депутат городской Думы Артем Александров.
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Жители отстояли «Спортивный» сквер

Вчера, 21:08
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