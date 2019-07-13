На какого работает тамбовская земля? Комментариев: 0



В частной собственности 75% земель сельхозназначения

Земля в сельском хозяйстве выступает главным средством производства. Кто владеет средствами производства, тот и получает доходы, как, впрочем, несёт и издержки - сельское хозяйство рискованный вид экономической деятельности. При любом раскладе собственнику земли принадлежит рентный доход, не зависящий от его трудовых усилий или от каких-либо других заслуг собственника перед обществом.

По данным Росреестра, в Тамбовской области в собственности граждан и юридических лиц находится 63% земель. По оценкам экспертов, в разрезе земель сельскохозяйственного назначения цифра составляет 75%. Некоторые главы муниципальных образований через подставных лиц или родственников фактически являются крупными земельными владельцами, но даже им тяжело конкурировать с агрохолдингами.

Более половины общего объёма продукции сельского хозяйства приходится на долю растениеводства. В 2018 год в сфере растениеводства было произведено продукции на общую стоимость 73,2 млрд. руб. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 г. составил 112,9 млн. тонн, для сравнения в 1990 г. – 116,7 млн. тонн.

В пятёрку тамбовских предприятий, работающих в растениеводстве, по объёму продаж (выручке) по итогам 2017 года входили: ООО «Агротехнологии» (выручка 5,2 млрд. руб.), ООО «ЮВАГ» (3,3 млрд. руб.), ООО «Избердей» (1,6 млрд. руб.), ООО «Семёновская Нива» (1,2 млрд. руб.), ООО «Пичаевская нива» (884,2 млн. руб.). Сложнее дифференцировать предприятия по размеру прибыли. Например, АО «Уваровская Нива» за 2017 г. получила прибыли 366,2 млн. руб., рентабельность продаж составила 21%, а вот ООО «Агротехнологии» за этот же период ушло в минус.

При оптимальных природно-климатических условиях, правильном земледелии сельское хозяйство - прибыльная сфера деятельности, ведь продовольствие нужно всегда и всем, в том числе иностранным покупателям. В благоприятный год на тамбовской земле агрохолдинги получают миллиарды рублей, мелкие фермеры довольствуются тем, что могут купить иномарку или недвижимость. Эксплуатируя землю, собственник прежде всего исходит из своих материальных интересов, а вот задачи сохранения природы, как впрочем и удовлетворения населения качественным и недорогим продовольствием, уходят на второй план.



Об отношении к земле

Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области по итогам мониторинга приводит следующие данные. Результаты агрохимического обследования пашни показывают, что по состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах Тамбовской области кислые почвы (с рН ≤ 5,5) занимают 75,5% от обследованной площади. Анализ динамики кислотности почв даёт основание сделать вывод, что повышение кислотности имеет устойчивую тенденцию, при непринятии экстренных мер в ближайшее время вся пашня окажется кислой. Пашни в Бондарском, Пичаевском, Гавриловском, Моршанском и в ряде других районах Тамбовской области практически на 100% имеют кислую реакцию среды. Закисление почв негативным образом сказывается на росте большинства культурных растений.

Повсеместное снижение плодородия почв, прежде всего, связано с несоблюдением севооборота и крайне низкими объёмами внесения органических и минеральных удобрений. Допустим, возделывание подсолнечника в течение нескольких лет подряд на одном и том же месте, без внесения в необходимом количестве удобрений, приводит к ухудшению структуры и плодородия почвы. В советское время, в 1986–1990 годах, среднегодовое внесение минеральных удобрений составляло 110 кг/га пашни, в современной России, в частности, в 2017 году - 63,8 кг/га.



Что получают жители сельской местности от высоких показателей?

Тамбовская область занимает 10 место в России по производству зерна, 5 место по валовому сбору сахарной свёклы, входим в пятёрку лидеров-производителей свинины, по производству мяса птицы - на 4 месте. Но что имеют от столь высоких показателей жители сёл и деревень?

В нашем регионе в сельской местности проживает почти 400 тыс. человек, из них в трудоспособном возрасте - 230 тыс. человек. В то же время, по данным Тамбовстата, число работников, занятых в сельском хозяйстве, составляет 21 тыс. человек. Здесь не учитывают людей, работающих без официального оформления. Но даже с их учётом цифра будет не столь значительной, чиновников и то больше. Если рассматривать усреднённое сельхозпредприятие по данным сельхозпереписи, то оно состоит из 68 сотрудников, которые обрабатывают 3,8 тыс. га. Среднестатистический фермер довольствуются 300 га, а трудится у него 3 человека.

Без комплексного развития агропромышленного комплекса, который предполагает не только выращивание высокорентабельных сельхозкультур, но и глубокую переработку, не получится создать необходимое количество рабочих мест. Ещё несколько лет, и мы пересечём красную черту, когда не просто последние высококвалифицированные кадры покинут сельскую местность, даже водителей грузовых автомобилей будет крайне сложно нанять на работу в связи с их отсутствием.



Земля не должна быть в частной собственности

Агрохолдинги, да и фермеры, работающие на нашей земле, не вносят какого-либо значительного вклада в развитие сельской местности (её инфраструктуры, социальных учреждений), повышение уровня жизни населения так же под вопросом. Да, инвестиции привносятся, часто значительные, но их основная цель - максимизация прибыли владельца средств производства, а не повышение общественного благосостояния.

Вы может задаться вопросом, с какой стати собственники должны это делать? Всё просто. Они работают на нашей земле, которая априори не должна быть в частных руках. Земля сельскохозяйственного назначения, как и другие природные ресурсы, основа жизнедеятельности, и работать они должны на благо всего общества, а не отдельных лиц.

Вопрос общественной собственности на средства производства и в целом смена общественно-экономической формации - не прихоть коммунистов, а требование времени, если конечно мы хотим развиваться, а не деградировать; достойно жить, а не выживать на фоне обогащения узкой прослойки лиц.



Артем Александров Земля – ключевой природный ресурс Тамбовской области, земельный фонд региона составляет более 3,4 млн. га, в его структуре преобладают сельскохозяйственные угодья - 78,9%, на долю плодородных чернозёмов приходится 87%. Как говорил русский геолог и почвовед В.В. Докучаев, «Чернозём для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд; в нём – вековечное, неистощимое русское богатство». На кого сегодня работает русское богатство и что получают от её возделывания рядовые жители Тамбовской области?Земля в сельском хозяйстве выступает главным средством производства. Кто владеет средствами производства, тот и получает доходы, как, впрочем, несёт и издержки - сельское хозяйство рискованный вид экономической деятельности. При любом раскладе собственнику земли принадлежит рентный доход, не зависящий от его трудовых усилий или от каких-либо других заслуг собственника перед обществом.По данным Росреестра, в Тамбовской области в собственности граждан и юридических лиц находится 63% земель. По оценкам экспертов, в разрезе земель сельскохозяйственного назначения цифра составляет 75%. Некоторые главы муниципальных образований через подставных лиц или родственников фактически являются крупными земельными владельцами, но даже им тяжело конкурировать с агрохолдингами.Более половины общего объёма продукции сельского хозяйства приходится на долю растениеводства. В 2018 год в сфере растениеводства было произведено продукции на общую стоимость 73,2 млрд. руб. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 г. составил 112,9 млн. тонн, для сравнения в 1990 г. – 116,7 млн. тонн.В пятёрку тамбовских предприятий, работающих в растениеводстве, по объёму продаж (выручке) по итогам 2017 года входили: ООО «Агротехнологии» (выручка 5,2 млрд. руб.), ООО «ЮВАГ» (3,3 млрд. руб.), ООО «Избердей» (1,6 млрд. руб.), ООО «Семёновская Нива» (1,2 млрд. руб.), ООО «Пичаевская нива» (884,2 млн. руб.). Сложнее дифференцировать предприятия по размеру прибыли. Например, АО «Уваровская Нива» за 2017 г. получила прибыли 366,2 млн. руб., рентабельность продаж составила 21%, а вот ООО «Агротехнологии» за этот же период ушло в минус.При оптимальных природно-климатических условиях, правильном земледелии сельское хозяйство - прибыльная сфера деятельности, ведь продовольствие нужно всегда и всем, в том числе иностранным покупателям. В благоприятный год на тамбовской земле агрохолдинги получают миллиарды рублей, мелкие фермеры довольствуются тем, что могут купить иномарку или недвижимость. Эксплуатируя землю, собственник прежде всего исходит из своих материальных интересов, а вот задачи сохранения природы, как впрочем и удовлетворения населения качественным и недорогим продовольствием, уходят на второй план.Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области по итогам мониторинга приводит следующие данные. Результаты агрохимического обследования пашни показывают, что по состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах Тамбовской области кислые почвы (с рН ≤ 5,5) занимают 75,5% от обследованной площади. Анализ динамики кислотности почв даёт основание сделать вывод, что повышение кислотности имеет устойчивую тенденцию, при непринятии экстренных мер в ближайшее время вся пашня окажется кислой. Пашни в Бондарском, Пичаевском, Гавриловском, Моршанском и в ряде других районах Тамбовской области практически на 100% имеют кислую реакцию среды. Закисление почв негативным образом сказывается на росте большинства культурных растений.Повсеместное снижение плодородия почв, прежде всего, связано с несоблюдением севооборота и крайне низкими объёмами внесения органических и минеральных удобрений. Допустим, возделывание подсолнечника в течение нескольких лет подряд на одном и том же месте, без внесения в необходимом количестве удобрений, приводит к ухудшению структуры и плодородия почвы. В советское время, в 1986–1990 годах, среднегодовое внесение минеральных удобрений составляло 110 кг/га пашни, в современной России, в частности, в 2017 году - 63,8 кг/га.Тамбовская область занимает 10 место в России по производству зерна, 5 место по валовому сбору сахарной свёклы, входим в пятёрку лидеров-производителей свинины, по производству мяса птицы - на 4 месте. Но что имеют от столь высоких показателей жители сёл и деревень?В нашем регионе в сельской местности проживает почти 400 тыс. человек, из них в трудоспособном возрасте - 230 тыс. человек. В то же время, по данным Тамбовстата, число работников, занятых в сельском хозяйстве, составляет 21 тыс. человек. Здесь не учитывают людей, работающих без официального оформления. Но даже с их учётом цифра будет не столь значительной, чиновников и то больше. Если рассматривать усреднённое сельхозпредприятие по данным сельхозпереписи, то оно состоит из 68 сотрудников, которые обрабатывают 3,8 тыс. га. Среднестатистический фермер довольствуются 300 га, а трудится у него 3 человека.Без комплексного развития агропромышленного комплекса, который предполагает не только выращивание высокорентабельных сельхозкультур, но и глубокую переработку, не получится создать необходимое количество рабочих мест. Ещё несколько лет, и мы пересечём красную черту, когда не просто последние высококвалифицированные кадры покинут сельскую местность, даже водителей грузовых автомобилей будет крайне сложно нанять на работу в связи с их отсутствием.Агрохолдинги, да и фермеры, работающие на нашей земле, не вносят какого-либо значительного вклада в развитие сельской местности (её инфраструктуры, социальных учреждений), повышение уровня жизни населения так же под вопросом. Да, инвестиции привносятся, часто значительные, но их основная цель - максимизация прибыли владельца средств производства, а не повышение общественного благосостояния.Вы может задаться вопросом, с какой стати собственники должны это делать? Всё просто. Они работают на нашей земле, которая априори не должна быть в частных руках. Земля сельскохозяйственного назначения, как и другие природные ресурсы, основа жизнедеятельности, и работать они должны на благо всего общества, а не отдельных лиц.Вопрос общественной собственности на средства производства и в целом смена общественно-экономической формации - не прихоть коммунистов, а требование времени, если конечно мы хотим развиваться, а не деградировать; достойно жить, а не выживать на фоне обогащения узкой прослойки лиц.Артем Александров



