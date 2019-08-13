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На переработку отправили первую партию пластика
Вчера, 14:22
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Первая партия пластика собранная в городе Тамбове весом более 8,5 тонн отправлена на переработку на специализированное предприятие в Пензенскую область. Пластик, а это преимущественно ПЭТ-бутылки были аккумулированы в рамках программы по раздельному сбору мусора. Проект реализует ООО «Трансформатор продаж» под брендом «ЭкоРус» в рамках соглашения между АО «ТСК» и Управлением ТЭК и ЖКХ Тамбовской области по сбору бытовых отходов.
В ближайшее время число контейнеров для пластика увеличится до 300.
Фото: "ПроТамбов"
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