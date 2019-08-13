Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Ошибочно списанные деньги за оплату проезда автоматически не вернут

Бывший директор мичуринского парка культуры добился отмены постановления об увольнении

Более 20 тысяч зрителей посетили «Чернозем»

На территории Сосновского района планируют построить мусорный полигон

Прокуратура потребовала установить светофор на перекрестке, где пострадало 10 человек

Цены на сельхозпродукцию пошли вниз

6,22 млрд рублей направят на ремонт дорог в Тамбовской области

В районе стадиона «Динамо» в Тамбове воздвигнут дом молитвы

Проезд в общественном транспорте при наличной оплате подорожает почти на 30%

Тамара Плетнева может стать сенатором

Может ли Тамбов стать столицей Черноземья?

При ремонте автодороги в Тамбовской области похитили 9 млн рублей

» » На переработку отправили первую партию пластика

На переработку отправили первую партию пластика

Вчера, 14:22
Комментариев: 0
Версия для печати
На переработку отправили первую партию пластика Первая партия пластика собранная в городе Тамбове весом более 8,5 тонн отправлена на переработку на специализированное предприятие в Пензенскую область. Пластик, а это преимущественно ПЭТ-бутылки были аккумулированы в рамках программы по раздельному сбору мусора. Проект реализует ООО «Трансформатор продаж» под брендом «ЭкоРус» в рамках соглашения между АО «ТСК» и Управлением ТЭК и ЖКХ Тамбовской области по сбору бытовых отходов.

В ближайшее время число контейнеров для пластика увеличится до 300.

Фото: "ПроТамбов"
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове приступили к раздельному сбору пластиковых бутылок

В Рязани будут проводить глубокую переработку отходов

Тамбовчанам предлагают сдавать мусор раздельно

В Тамбовской области разрабатывают генеральную схему санитарной очистки рег ...

После вмешательства прокуратуры администрацией г. Жердевки приняты меры по ...

Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора относится к во ...

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

На улице Чичканова c восьмого этажа выпал мужчина

Сегодня, 07:29
0
В Тамбове на ул. Чичканова из окна восьмого этажа выпал мужчина, который проживал в данном доме.

«Чернозем» - 2020 пройдет 14-16 августа

Сегодня, 07:03
0
Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» определились с датами проведения мероприятия в 2020 году.

На переработку отправили первую партию пластика

Вчера, 14:22
0
Первая партия пластика собранная в городе Тамбове весом более 8,5 тонн отправлена на переработку на специализированное предприятие в Пензенскую область.

Артём Александров: «Считаю, подобные выпады давлением на СМИ и свободу слова»

Вчера, 14:12
0
27 августа в Октябрьском районном суде состоится заседание по иску руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко о защите деловой репутации и взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей.

Жителей Тамбовской области снова ожидает аномально жаркая погода

Вчера, 09:39
0
Жителей Тамбовской области снова ожидает аномально жаркая погода, сегодня столбик термометра поднимется от 32 до 35 градусов тепла.

Ошибочно списанные деньги за оплату проезда автоматически не вернут

Вчера, 09:29
0
Через несколько дней власти признали, что после повышения платы за проезд в общественном транспорте на отдельных маршрутах произошел сбой в работе платежных терминалов.

Бывший директор мичуринского парка культуры добился отмены постановления об увольнении

13 августа 2019
0
Вступило в законную силу определение Мичуринского городского суда по резонансному делу связанного с увольнением директора МБУК «Парк культуры и отдыха» города Мичуринска, - сообщает «ПРАВО68». Александра Шишкина уволили без объяснения причин, что вызвало негодование среди местных жителей.

Власти не смогли в срок исполнить своё обещание насчет реконструкции стадиона «Спартак»

13 августа 2019
0
Заместитель директора стадиона «Спартак» в Тамбове Павел Швецов прокомментировал ТАСС, что точные сроки завершения работ по реконструкции стадиона неизвестны, следовательно, ФК «Тамбов» будет и дальше играть домашние матчи в Саранске.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента

13 августа 2019
0
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Пассажирский поезд врезался на переезде в легковушку

12 августа 2019
0
Вчера на территории Тамбовского района на железнодорожном переезде между станциями Бокино и Кариан-Строгонова, 11км произошло дорожно-транспортное происшествие.

Александр Никитин посетил выступление рок-группы «КняZz»

12 августа 2019
0
Вчера в завершающий день рок-фестиваля «Чернозем» глава администрации Тамбовской области посетил самое душевное событие года.

Первый заместитель главы администрации области уходит в отставку

12 августа 2019
0
Первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов уходит в отставку.

В отношении директора ООО «Гриф» было возбуждено административное дело

11 августа 2019
0
По обращению Артема Александрова Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы работникам ООО «Гриф», факты нашли своё подтверждение.

Тамбовскую область продолжают покидать её жители

11 августа 2019
0
В январе-июне 2019 года в Тамбовской области сложилось миграционное уменьшение населения, которое составило 445 человек, - сообщает Тамбовстат.

Более 20 тысяч зрителей посетили «Чернозем»

11 августа 2019
0
Под Тамбовом продолжается самое душевное событие года - рок-фестиваль «Чернозём», который уже посетило более 20 тысяч зрителей.

Горожане жалуются, что вместо 20 рублей за проезд с карты списывают 22 рубля

11 августа 2019
0
Со вчерашнего дня произошло увеличение стоимости проезда в общественном транспорте, теперь при наличном расчете нужно заплатить 22 рубля (маршрутках 23 рубля) рост практически на 30%, при безналичной оплате 20 и 21 рубль, соответственно.

На территории Сосновского района планируют построить мусорный полигон

10 августа 2019
0
На сайте управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области размещен обновленный проект территориальной схемы по обращению с отходами производства и потребления.

В Мордовском районе в результате ДТП погибло пять человек

10 августа 2019
0
Сегодня рано утром на 139 км. автомобильной дороги «Тамбов-Воронеж» (н.п. Шульгино) на территории Мордовского района Тамбовской области произошло ДТП.

Молодой муж изнасиловал и убил жену на глазах у детей

9 августа 2019
0
Завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который обвиняется в убийстве и насильственных действиях сексуального характера.

На выходных в Тамбове ожидается похолодание

9 августа 2019
0
В Тамбовской области прошли сильные дождь, сегодня на улице теплая и солнечная погода, которая, правда, к предстоящим выходным измениться.

Спустя пять часов после схода вагонов с рельсов возобновлено движение по ул. Астраханская

8 августа 2019
0
Вчера в Тамбове на железнодорожном переезде на улице Астраханская на территории промышленной зоны сошли с рельс цистерны с топливом.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, мичуринский район, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги